SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Nuevas patentes para los vehículos: histórico cambio diferenciará autos híbridos y eléctricos de los tradicionales

El nuevo formato permitirá más de un millón de combinaciones en vehículos de dos o tres ruedas y más de 40 millones de combinaciones en autos de cuatro o más ruedas.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
Imagen referencial actual patente en Chile.

Comienza una nueva etapa en la identificación de vehículos en el país. A primera hora de este martes el Ministerio de Transportes (MTT) junto al Registro Civil, anunciaron cambios en las patentes de los vehículos motorizados.

El ministro del MTT, Juan Carlos Muñoz, destacó que el nuevo formato se comenzará a entregar “en cuanto se acaben las patentes vigentes”.

Este cambio se da tras 18 años de la última modificación que se realizó al sistema. En detalle, el ministro explicó que “para los automóviles de cuatro o más ruedas va a ser un formato de cinco letras y un número". Esto permitirá tener más de 40 millones de combinaciones.

Mientras que para las motocicletas o vehículos de dos o tres ruedas, la combinación será de cuatro letras y un dígito. Esto permitirá tener alrededor de 1 millón 750 mil combinaciones en la futura configuración.

Otra novedad tiene relación con la diferenciación que se realizará entre vehículos híbridos y eléctricos con los tradicionales.

Muñoz explicó que desde Bomberos y la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) solicitaron que se refleje una distinción entre los vehículos para tener conocimiento de su naturaleza en caso que se requiera algún rescate o que la máquina esté siniestrada.

“Por eso hemos definido que vamos a empezar a entregar una patente verde que va a ser la que se va a entregar a todo vehículo eléctrico o híbrido enchufable", indicó.

Muñoz además destacó que esta distinción “va en línea con lo que han hecho otros países del mundo que a través de visibilizar los vehículos eléctricos se genera también un estímulo adicional a esta industria”.

El presidente nacional de Bomberos, Juan Carlos Field, valoró este cambio y destacó que, si bien los vehículos eléctricos “son bastante amigables con el medio ambiente”, también presentan algunos riesgos, como “las altas temperaturas en caso de incendios en las baterías y altos voltajes en caso de que no se identifique”.

Precisamente por eso se requiere una rápida identificación. “Invitamos a todos los fabricantes de vehículos que nos sigan haciendo llegar las bases de datos de los vehículos a la página de Bomberos de Chile, con el fin de poder tener la mayor cantidad de información”, señaló Field.

El director nacional de Servicio de Registro Civil e Identificación, Omar Morales, explicó que, de acuerdo a los protocolos, la entrega de la placa patente verde para los vehículos eléctricos se podrá realizar seis meses después que su implementación esté publicada en el diario oficial.

De esa forma, los vehículos enchufables que adquieran su patente por primera vez cuando ya rija la norma, podrán adquirir de inmediato la patente verde.

Sin embargo, “quien tenga un vehículo eléctrico hoy día, que lo compró antes del inicio (del nuevo formato), va a poder solicitarlo una vez que esté disponible bajo el costo que está a más o menos casi $30 mil como es actualmente”, indicó Morales.

El gerente de operaciones de la ANAC, Daniel Nunes, señaló que son cerca de 16 mil “los vehículos que hoy día están circulando y que podrían tener el cambio a patente verde”.

¿Cuándo comenzarán a implementarse las nuevas patentes?

Las nuevas combinaciones se comenzarán a entregar una vez que las vigentes se acaben. Si bien, no se puede establecer con exactitud cuándo ocurrirá esto, las estimaciones indican que los vehículos de dos o tres ruedas podrían ser los primeros en experimentar el cambio.

El ministro Muñoz explicó que “dado que la adquisición de motocicletas ha sido más rápida de lo que estaba proyectado, las patentes que quedan nos permiten augurar que cerca del 2027 ya el sistema de nueva numeración va a entrar en vigencia“.

En cuanto a los vehículos de cuatro o más ruedas, adelantó que “quedan varios años” para concretar el cambio.

“La verdad es que las personas no tienen que hacer nada. Tienen que ir y cuando le entreguen su vehículo le van a entregar una patente y eventualmente vamos a generar el cambio”, sostuvo.

Más sobre:MTTMinisterio de TransportesJuan Carlos MuñozRegistro Civil

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Paulina Vodanovic afirma que ministro Montes zanjó la polémica con Jara por reconstrucción y defiende que “es un hombre serio”

Tasa de interés para un crédito hipotecario llega a su menor nivel en más de dos años

CMF aplica millonarias multas a dos directores de Iansa por comprar acciones en periodo de abstención

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir

Las remuneraciones en Chile vuelven a ganarle a la inflación y acumulan 30 meses consecutivos al alza

Lo más leído

1.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

2.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

3.
La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

4.
Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

5.
Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Rincón dice que republicanos “intenta dividir el pacto Chile Grande” y arremete contra el partido: “Son igual de mesiánicos que el FA”

Tasa de interés para un crédito hipotecario llega a su menor nivel en más de dos años
Negocios

Tasa de interés para un crédito hipotecario llega a su menor nivel en más de dos años

CMF aplica millonarias multas a dos directores de Iansa por comprar acciones en periodo de abstención

Las remuneraciones en Chile vuelven a ganarle a la inflación y acumulan 30 meses consecutivos al alza

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir
Tendencias

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir

Cyber Monday 2025: la PlayStation 5 se cae de precio en Chile

La respuesta de Massive Attack a las afirmaciones sobre el supuesto uso de “reconocimiento facial” en sus conciertos

Claudio Borghi se lanza contra Arturo Vidal por las críticas del volante a la Roja Sub 20
El Deportivo

Claudio Borghi se lanza contra Arturo Vidal por las críticas del volante a la Roja Sub 20

Mundialista argentino Sub 20 carga contra Chile tras las pifias del público: “Están disfrutando, ya quedaron afuera del otro”

Con su primer coach y a un paso del top 100: la vuelta a las raíces que ilusiona a Christian Garin

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

El Tiny Desk de 31 Minutos hace historia como la sesión chilena más vista de todos los tiempos
Cultura y entretención

El Tiny Desk de 31 Minutos hace historia como la sesión chilena más vista de todos los tiempos

Antes del Quijote: Miguel de Cervantes, una batalla naval y el origen de la herida que cambiaría su vida

Manuel García a fondo: de Cuba y el Festival de Viña a por qué no ha estado en La Pampilla

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump
Mundo

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump

Taiwán ve a Trump “merecedor del Nobel de la Paz” si logra que China renuncie a la reunificación por la fuerza

Líderes europeos conmemoran segundo aniversario de atentados de Hamas con llamados a la paz y la liberación de rehenes

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?