Oficializan renovación de Gino Cortez como Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación

Esta jornada, el Gobierno ratificó la permanencia de Gino Cortez como Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación por un nuevo periodo.

Según se detalla en la publicación del Diario Oficial de hoy jueves 12 de marzo, la renovación será por tres años, extendiendo así su gestión a contar de noviembre de 2025 tras la validación de la Contraloría General de la República.

En la publicación también se indica que el 4 de noviembre del año pasado, el entonces ministro de Educación, Nicolás Cataldo, informó mediante oficio al Director Nacional del Servicio Civil, sobre la decisión de renovar a Cortez en el cargo.

Así, se indicó, el proceso se realizó conforme a la normativa vigente, que exige informar la renovación con la debida antelación para garantizar la continuidad del servicio público en la institución.

La renovación también fue revisada por la Contraloría General de la República, en donde desde la institución fiscalizadora indicaron que se ajustaba a derecho, aunque hicieron la observacin y rectificación en cuando a que el cargo corresponde al grado 1°C de la Escala Única de Sueldos, y no a 4°, como aparecía originalmente en el documento.