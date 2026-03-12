SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Oficializan renovación de Gino Cortez como Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación

    Esta jornada el gobierno ratificó la permanencia de Cortez por un nuevo periodo de tres años, extendiendo así su gestión.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Esta jornada, el Gobierno ratificó la permanencia de Gino Cortez como Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación por un nuevo periodo.

    Según se detalla en la publicación del Diario Oficial de hoy jueves 12 de marzo, la renovación será por tres años, extendiendo así su gestión a contar de noviembre de 2025 tras la validación de la Contraloría General de la República.

    En la publicación también se indica que el 4 de noviembre del año pasado, el entonces ministro de Educación, Nicolás Cataldo, informó mediante oficio al Director Nacional del Servicio Civil, sobre la decisión de renovar a Cortez en el cargo.

    Así, se indicó, el proceso se realizó conforme a la normativa vigente, que exige informar la renovación con la debida antelación para garantizar la continuidad del servicio público en la institución.

    La renovación también fue revisada por la Contraloría General de la República, en donde desde la institución fiscalizadora indicaron que se ajustaba a derecho, aunque hicieron la observacin y rectificación en cuando a que el cargo corresponde al grado 1°C de la Escala Única de Sueldos, y no a 4°, como aparecía originalmente en el documento.

    Más sobre:NacionalMinisterio de EducaciónAgencia de Calidad de la EducaciónMineduc

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El mensaje de Chomali ante Kast y nuevas autoridades: “Procuremos que siempre haya espacio para el diálogo”

    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos

    Carabinero que se dirigía a su casa en Talcahuano fue baleado durante la madrugada

    Tras reunión con Kast: subsecretario de Estado de Estados Unidos proyecta cooperación en seguridad y economía con Chile

    Alianza del PS y el PPD con la derecha genera primer quiebre en la oposición y enreda acuerdo por comisiones en el Senado

    La otra parte del acuerdo de diputados: Mulet con primera opción para presidir la Cámara en 2027 y republicanos aplazados para 2028

    Lo más leído

    1.
    Carabinero herido de gravedad tras ataque de turba en la Alameda

    Carabinero herido de gravedad tras ataque de turba en la Alameda

    2.
    Cuál fue el último decreto que firmó Boric ad portas de dejar la Presidencia

    Cuál fue el último decreto que firmó Boric ad portas de dejar la Presidencia

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El mensaje de Chomali ante Kast y nuevas autoridades: “Procuremos que siempre haya espacio para el diálogo”
    Chile

    El mensaje de Chomali ante Kast y nuevas autoridades: “Procuremos que siempre haya espacio para el diálogo”

    Oficializan renovación de Gino Cortez como Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación

    Carabinero que se dirigía a su casa en Talcahuano fue baleado durante la madrugada

    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos
    Negocios

    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos

    Cumbre minera reunirá al ministro Daniel Mas con las grandes empresas del sector en Antofagasta

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?
    Tendencias

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    GPS, lesiones y Leandro Fernández: los episodios que marcaron el quiebre entre Paqui Meneghini y el plantel de la U
    El Deportivo

    GPS, lesiones y Leandro Fernández: los episodios que marcaron el quiebre entre Paqui Meneghini y el plantel de la U

    Nueva sede: desde España afirman que la Finalissima se jugará en el estadio Santiago Bernabéu

    La Comisión de Árbitros blinda a José Cabero y lo manda al VAR

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC
    Cultura y entretención

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    Chileno Smiljan Radić gana el Pritzker 2026, el Nobel de la arquitectura

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”

    Tras el petróleo: EE.UU. ahora busca acceso a la industria minera de Venezuela
    Mundo

    Tras el petróleo: EE.UU. ahora busca acceso a la industria minera de Venezuela

    Estados Unidos confirma un incendio en el portaaviones ‘Gerald Ford’ aunque sostiene que “no está relacionado con combates”

    Irán reitera acusaciones contra Israel por “bombardear monumentos históricos” y critica el “silencio” de la Unesco

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres