Operativo en Peñaflor: detienen a 5 personas durante allanamiento en 21 viviendas por tráfico de drogas

La Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Occidente encabezaron el operativo realizado en la comuna de Peñaflor, donde allanaron 21 viviendas y detuvieron a cinco personas.

El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones Criminal de Peñaflor, se llevó a cabo en la población Nueva Peñaflor. El prefecto Cristian Ramírez, jefe de la Prefectura Metropolitana Occidente, detalló que se logró “determinar una organización criminal dedicada al narcotráfico”, por lo que se detuvo a cinco personas de nacionalidad chilena.

Según indicó Ramírez, en los lugares se incautaron diferentes tipos de drogas -cocaína, pasta base y marihuana- y una prensa. Además, también hubo “infracción a la ley de armas y otros elementos probatorios que justamente reúnen las condiciones para tipificar del delito de tráfico de drogas”.

En esa línea, también agregó que a propósito de las Fiestas Patrias, estas organizaciones criminales “se surten de diferentes tipos de drogas para poder venderlos en esta temporada”.

Por su parte, la fiscal jefe de Talagante, Tania Sironvalle, explicó que “en tal sentido, los roles son los típicos de una agrupación de esta característica, un proveedor, personas que se dedican al narcomenudeo para entregar la droga al consumidor final. Esto lo hacían incluso a plena luz del día en una plaza, en las calles, en la vía pública y otras personas que se dedicaban a copiar esta droga ”.

“En esta investigación nosotros agrupamos 12 denuncias realizadas en forma anónima por vecinos que se atrevieron y ocuparon el canal de denuncia oficial, que es el denuncia seguro del Ministerio del Interior que asegura que nunca vamos a ver sus identidades”, señaló la persecutora.