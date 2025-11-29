OS9 detiene en Antofagasta a integrante de “Los Pulpos” acusado de femicidio frustrado en Arica

Carabineros del OS9 de Arica y Antofagasta detuvieron a un hombre de 33 años, señalado como miembro del clan criminal transnacional Los Pulpos y acusado de un femicidio frustrado ocurrido el 13 de octubre en Arica. La investigación es dirigida por la Fiscalía Local de Arica.

De acuerdo con los antecedentes policiales, la víctima, una mujer adulta, dormía en su domicili o cuando fue atacada por su expareja, quien intentó asfixiarla . La mujer logró escapar y pidió ayuda a vecinos, lo que frustró el ataque.

Tras el hecho, el OS9 de Arica inició diligencias que permitieron establecer la participación del imputado, quien mantenía antecedentes por extorsión y cumplía una condena de cinco años de libertad vigilad a. Con las pruebas reunidas, la Fiscalía gestionó una orden de detención y el ingreso a su domicilio.

La unidad logró ubicar al sospechoso en Antofagasta, lo que permitió coordinar un operativo conjunto con el OS9 local para concretar su detención. El imputado quedó a disposición del tribunal para su control de detención en esa ciudad.