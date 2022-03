Padre de Tomás Bravo asegura que hubo participación de terceros en el deceso de su hijo: “Me voy con una pequeña luz de esperanza”

Durante esta jornada el padre de Tomás Bravo, Moisés Bravo, sostuvo una reunión con la fiscal regional del BioBío, donde aseguró que los resultados de los peritajes ratifican la participación de terceros en la muerte del menor, quien estuvo 9 días desaparecido en Arauco, Región del Biobío.

Posteriormente al encuentro con la fiscal regional Marcela Cartagena, Bravo afirmó que “la confirmación de terceros sí está afirmada”.

El padre del menor aseguró estar conforme con los avances que ha llevado la investigación y que buscan esclarecer el deceso del menor.

“Hoy no me voy con las manos vacías para mi hogar (...). Hay cosas muy relevantes que en algún momento se van a dar a conocer y la verdad de las cosas es que, si bien estoy herido, me voy con una pequeña luz de esperanza”, expresó.

Es importante recordar que Tomás Bravo fue encontrado muerto el 26 de febrero del 2021 y durante ese mismo día se detuvo a su tío abuelo, Jorge Escobar, quien era el principal sospechoso en su deceso.

Con el transcurso de los meses, un peritaje internacional, el que había sido solicitado por la Fundación Amparo y Justicia, aseguró que Tomás si había sufrido una agresión sexual.

Moisés Bravo también aclaró que aún hay exámenes pendientes.