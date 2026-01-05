SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    PAES 2026: ¿Qué son las Distinciones a las Trayectorias Educativas (DTE) y quiénes reciben este reconocimiento?

    Este lunes el ministerio de Educación publicó los resultados oficiales de los puntajes obtenidos en la PAES 2026. Al respecto, también se publicó una lista con las cifras de los beneficios otorgados por los DTE.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Imagen referencial JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante la jornada de hoy se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), donde destacan aquellos puntajes que fueron reconocidos por las Distinciones a las Trayectorias Educativas (DTE) otorgada por el Ministerio de Educación y que reemplazan a los antiguos Puntajes Nacionales.

    Durante la jornada de hoy se dieron a conocer los resultados de la PAES, donde algunos puntajes fueron reconocidos por las DTE otorgada por el Mineduc y que reemplazan a los antiguos puntajes nacionales.

    Las DTE son beneficios que destacan a las identidades, trayectorias y contextos de las y los estudiantes con los puntajes más altos, dependiendo de su categoría, ya sea discapacidad, pueblo originario, modalidad de enseñanza y territorio.

    • Distinción de Personas en Situación de Discapacidad: se reconoce a las personas que cuenten con el Registro Nacional de Discapacidad (RND) y obtengan el puntaje más alto en cada prueba obligatoria (Competencia Lectora y Competencia Matemática 1).

    Los resultados de este año apuntan a una leve alza del 33,3% en comparación a las cifras del año anterior, llegando a un total de 12 estudiantes beneficiados en esta categoría.

    • Distinción de Pueblos Originarios: se reconoce a las personas que cuenten con el certificado de acreditación de calidad indígena otorgado por la (Conadi) que obtengan el puntaje más alto en cada prueba obligatoria (Competencia Lectora y Competencia Matemática 1).

    Este año tuvo un aumento significativo en comparación a otras categorías, donde su aumento asciende de 48 a 70 estudiantes beneficiados, siendo la cifra más destacable del año.

    • Distinción de Modalidad de Enseñanza: se reconoce a las personas que obtengan 1.000 puntos en el puntaje ranking y el promedio más alto entre las pruebas obligatorias de Competencia Lectora y Competencia Matemática 1, por cada modalidad de enseñanza (Científico-Humanista y Técnico-Profesional), según dependencia de establecimiento.

    Pese a que años anteriores las cifras se han mantenido, en 2026 presentó una leve alza del 10,5%.

    • Distinción de Territorios: se reconoce a las personas de cada región, además de personas del territorio insular, que obtengan el puntaje más alto en: el promedio de las pruebas obligatorias de Competencia Lectora y Competencia Matemática 1; la prueba de Ciencia; la prueba de Historia y Ciencias Sociales; y la prueba de Competencia Matemática 2.

    Pese a los significativos aumentos en las categorías anteriores, esta distinción sufrió una baja de 35 estudiantes, que afecta directamente en la cantidad total de estudiantes reconocidos.

    La Subsecretaría de Educación Superior informó que las cifras disminuyeron en ocho beneficios otorgados con respecto al año anterior. De las 325 DTE otorgadas a 292 personas este año, 168 fueron recibidas por hombres y 124 por mujeres. Sin embargo, se destaca el aumento de las DTE en las categorías de Discapacidad y Pueblos Originarios.

    Más sobre:paesPAESDTEeducaciónMinisterio de EducaciónMineduc

