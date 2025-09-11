Parisi tras el debate: “Los candidatos tienen la piel bastante sensible cuando los tocan a ellos, pero aquí el foco tiene que estar en la gente”

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Marco Parisi, quien arribó al debate afirmando que “hablaría con la verdad” y que buscaría “desnudar el abuso que han hecho los demás partidos políticos”, realizó un balance, reforzando sus concepciones políticas.

Así, apenas dejó el escenario del foro afirmó que “el foco tiene que estar en la gente”.

Algo que relacionó directamente con las reacciones de sus compañeros de jornada ante algunas preguntas relacionadas con la ciudadanía: “Los candidatos tienen la piel bastante sensible cuando los tocan a ellos, pero aquí el foco tiene que estar en la gente”.

Además se refirió nuevamente al problema de seguridad, dando un ejemplo personal: “Aquí en Chilevisión estamos a pocos metros de las cárceles en Chile. Este mismo era un barrio precioso, mi abuela vivía por acá”.

“La gente era pujante en ese tiempo, había oportunidades. Ahora están todos encerrados, con miedo a que los asalten. Eso es lo que nosotros queremos cambiar”, afirmó.