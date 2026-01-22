PDI confirma detención de sujeto que tendría eventual participación en inicio de focos de incendio en Punta de Parra

La Policía de Investigaciones (PDI) en un trabajo coordinado con personal de la Armada y Seguridad Pública de Tomé, detuvieron a una persona en un sector de bosque forestal detrás de los departamentos de Punta de Parra, tras ser acusado de iniciar focos de incendio.

Los funcionarios policiales fueron alertados por vecinos que observaron a personas encendiendo fuego en el sector, esto durante el horario de toque de queda, y quienes, al ser descubiertas por vecinos, se daban a la fuga por el bosque.

Al momento de su hallazgo, el sujeto portaba un encendedor y un bastón retráctil, y luego, a la revisión de sus vestimentas, al interior del calcetín izquierdo, se encontraron 18 envoltorios contenedores. El resultado de la prueba de campo con equipo Trunarc arrojó ser cocaína base.

Según relataron desde la PDI, la persona era el único presente justo en el sector donde se estaba iniciando un foco de incendio, por lo que se procedió a su detención por infracción a la ley 20.000, Ley de Incendios, y por infringir el toque de queda.

El detenido se encuentra en dependencias de la Bicrim Tomé, donde personal de la PDI perteneciente al grupo de Investigación Criminal de Incendios Forestales se hará cargo de la investigación, mientras personal del Laboratorio de Criminalística también participará de las diligencias instruidas por la fiscalía local.