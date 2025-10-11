PDI incauta más de 100 celulares y dispositivos para clonar llaves de vehículos en domicilio de Puente Alto

La Policía de Investigaciones (PDI) reveló este sábado un operativo, iniciado a raíz de un robo de celular, que permitió el hallazgo de más de 100 equipos telefónicos y dispositivos para clonar llaves de vehículos, que habrían sido obtenidos de manera ilícita en Puente Alto.

El subprefecto Carlos Guerra, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Puente Alto, informó que el viernes una persona denunció que había sido víctima del robo de un celular de alta gama marca Apple.

Al centro el subprefecto Carlos Guerra. Foto: PDI.

Mediante la geolocalización se pudo determinar que el celular sustraído estaba en Puente Alto. Una vez en el domicilio indicado, la PDI interrogó al propietario, quien señaló que había adquirido el teléfono en el comercio informal. No obstante, una vez que los oficiales obtuvieron el permiso judicial para registrar la vivienda, hallaron múltiples objetos electrónicos y elementos que pueden ser utilizados para la comisión de delitos.

Entre los objetos incautados se contabilizan 170 celulares, más de 130 llaves de vehículos para copiar, relojes de alta gama, dispositivos para la clonación de llaves y escáneres de vehículos, entre otras especies.

Artefactos electrónicos incautados. Foto: PDI.

El fiscal adjunto José Manuel McNamara destacó la coordinación entre la PDI y la Fiscalía Sur, que permitió que el operativo se ejecutara en dos horas y media, y detalló que el avalúo de los celulares incautados supera los $100 millones.

El subprefecto Guerra puntualizó que el proceso investigativo sigue, especialmente para determinar la comisión de otros delitos contra la propiedad, teniendo en cuenta los escáneres y las copias de llaves de vehículos.

En cuanto al destino de los celulares incautados, el subprefecto detalló: “Vamos a hacer un trabajo en primera instancia con las compañías telefónicas y con la empresa Apple en Chile. Y a su vez hacemos un llamado a la comunidad con la finalidad de que se acerquen al cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile en Puente Alto, con la finalidad de que puedan reconocer algunos de sus equipos telefónicos y su procedencia".