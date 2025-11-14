PDI realiza nuevas diligencias por triple homicidio en La Reina: pericias fueron solicitadas por la defensa de Ugalde

A casi un mes del triple homicidio del camarógrafo Eduardo Cruz-Coke y de sus dos hijos en La Reina, la Policía de Investigaciones realizó nuevas diligencias en la vivienda donde ocurrió el crimen.

Hasta ahora, son dos los imputados, la hermana de Cruz-Coke, Trinidad, y el esposo de ésta, Jorge Ugalde, quien según lo expuesto por el Ministerio Público, sería el autor material de los tres homicidios. Tanto las víctimas como los presuntos victimarios vivían en un mismo terreno en La Reina, que albergaba tres casas: una era habitada por la víctima, la otra por los imputados y la tercera por arrendatarios, que están en calidad de testigos.

Si bien una de las fiscales del caso, Carolina Remy Maillet, sostuvo que aún es prematuro para establecer el motivo detrás de este crimen, “existen antecedentes de orden patrimonial, económico y de derechos sucesorios, que estarían involucrados”. Adicionalmente, ha transcendido que, según la ex esposa de Eduardo Cruz-Coke y madre de los dos menores de edad, el camarógrafo denunció que los imputados intentaron envenenarlo meses antes.

La subcomisaria de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, Konny González, informó que se trata de diligencias solicitadas por la defensa de Jorge Ugalde. “Son evidentemente parte del proceso investigativo y precisamente también por mantener la imparcialidad de toda la investigación que se está llevando a cabo”, afirmó.

La subcomisaria evitó ahondar sobre qué tipo de pericias son las que se llevaron acabo, pero detalló que éstas “se han realizado tanto en el domicilio de los fallecidos como en el de los imputados”.

“En el interior del inmueble hasta el momento se encuentra únicamente el abogado defensor con un familiar representante de los imputados y también contamos con la presencia del fiscal”, añadió para luego precisar que hasta el sitio del suceso también acudió la defensa de la ex esposa de Cruz-Coke.

Una vez concluidas las diligencias, el abogado de Jorge Ugalde, Marcelo Castillo, sostuvo en conversación con la prensa: “Nosotros creemos en la inocencia de nuestro defendido y hay tesis que son alternativas a aquellas que hay que investigar. Ya se ha dicho, en la primera casa acá, había personas que el día de los hechos escucharon la intervención de un hombre y una mujer que hay que investigar. Estamos, como dije, en las etapas preliminares y además también hay otra línea de investigación que estamos revisando, por ejemplo, todas las cámaras de seguridad acá que nos levantó el Ministerio Público”.

Al ser consultado sobre esa hipótesis, de un hombre y una mujer el día del crimen, el abogado defensor dijo que no conocen la identidad de estas personas. Luego añadió: “No tengo porqué no creerle a él. Es una persona normal, tiene 59 años, 30 años de psicólogo, una persona muy pacífica, buen vecino. No me cuadra a mí con un perfil de psicópata. No hay ninguna cámara que lo sitúe en la escena del crimen. Eso es falso”.

También se refirió a la controversia que hay entre el círculo cercano y familiar de Eduardo Cruz-Coke respecto del lugar de su sepultura. Según reveló La Tercera, mientras el cuerpo de la víctima aún permanece en el Servicio Médico Legal, la familia de Cruz-Coke lo reclamó para llevarlo a un mausoleo familiar, su ex esposa, en tanto, desea que éste sea sepultado junto a sus hijos, por que éste habría sido el deseo del difunto. También temería que la familia de su ex esposo pueda cremar los restos, lo que impediría eventuales nuevas pericias.

Ante esta situación, el defensor sostuvo: “Acá no hay ninguna polémica. O sea, los familiares pidieron el cuerpo para darle sepultura y no hay intento, no hay intento de cremación, como se dice. El cuerpo fue periciado. Está a disposición del Ministerio Público todavía para eventualmente otras pericias. La ley es muy clara, quienes pueden reclamar el cuerpo, son los familiares directos, no los amigos”.

Sobre el deseo de la víctima de ser enterrado junto a sus hijos, dijo: “Me sorprende ese tipo de declaraciones porque yo creo que... O sea, una persona joven que esté pensando en la muerte y que haya manifestado eso, no sé, quizás habrá sido amenazado, no tengo idea pero me parece extraño”.