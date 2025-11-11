Crimen en La Reina: la nueva disputa que se abrió en la familia Cruz-Coke

A través de la declaración de Carolina Grellet, la excónyuge de Eduardo Cruz-Coke, los detectives de la Policía de Investigaciones notaron que había supuestas disputas patrimoniales al interior de la familia del asesinado fotógrafo.

Grellet declaró ante los policías el 20 de octubre, a las 13.45, dos días después del crimen que afectó al camarógrafo de Teletón y sus dos hijos de 17 años, en un hecho ocurrido al interior del inmueble ubicado en La Cañada 6652.

Ese día, luego de relatarle a los policías que el día de los hechos se encontraba en Bariloche Argentina por motivos profesionales, comentó de un creciente problema de dinero por la herencia familiar entre Eduardo y su hermana Trinidad. Esta última, quien por cierto, se encuentra en calidad de imputada en la investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Grellet, quien estuvo casada con Cruz-Coke entre 2004 y 2018, contó un dramático hecho ocurrido en noviembre de 2014, donde Trinidad y su esposo, Jorge Ugalde, -también imputado en la causa y actualmente en prisión preventiva- habrían tratado de “envenenar” a la víctima con un postre de helados con chubis.

Dichos hechos tendrían como origen el patrimonio familiar, según se desprende de su declaración. “La herencia familiar eran propiedades, una casa en la cañada N°6652, La Reina donde habían tres construcciones, una que arriendan; la que vive Eduardo y otra donde vive su hermana Trinidad con su esposo Iván, además de tres departamentos, propiedades avaluadas en un total de 1200.000.000 millones de pesos “, dijo la mujer.

“Desde que conozco a Eduardo su hermana Trinidad con su esposo Iván siempre quisieron dejarlo fuera de todo, de hecho, aprovecharon mi divorcio con Eduardo para sacarlo de la sociedad familiar que tenían ellos tres”, agregó.

Para el final de su declaración, Grellet afirmó ante los policías que Trinidad tenía la intención de vender la propiedad donde vivían y comprarle el terreno al vecino para construir un condominio . “Mi trato con Trinidad e Iván era escaso debido a que de a poco le fui sacando la foto que eran muy interesados y envidiosos y nunca les importó Eduardo ni mucho menos yo y mis hijos”.

“Después del envenenamiento, yo por un tiempo, le prohibí a Eduardo, llevar a mis hijos hasta su casa, por miedo a qué les pasara algo. Trinidad e Iván tenían llaves y acceso libre a la casa donde vive Eduardo ”, añadió.

Con todo, la disputa familiar, ahora alejados del patrimonio, persiste.

Nueva disputa

Mientras continúa la investigación por el triple homicidio en La Reina, donde la fiscalía tenía pendiente tomar nuevas declaraciones a testigos , una nueva disputa se abrió en la familia Cruz-Coke.

El cuerpo de Cruz-Coke aún permanece en el Servicio Médico Legal a la espera de nuevas pericias que puedan esclarecer las circunstancias de su muerte. Justamente allí es donde se abrió un nuevo conflicto entre los familiares.

Por una parte, la familia de Trinidad está reclamando el cuerpo para llevarlo a un mausoleo familiar, lo que para la exmujer genera desconfianza. De hecho, en un chat familiar, la mujer afirmó que desconfiaba de lo que pudiesen realizar los familiares por parte de Trinidad en torno a una eventual cremación de sus restos, que pudiesen, dice ella, “borrar evidencias” .

Lo que espera la mujer es poder sepultar a Cruz-Coke junto a sus hijos, cuyos cuerpos ya fueron sepultados. “¿No les basta? La falta de humanidad no tiene límites, después de todo lo que han hecho”, escribió Grellet en un chat de amigos.

Es por esto que amigos de la víctima comenzaron a distribuir vía redes sociales una carta, buscando firmas que apoyen la idea de la excónyuge.

“Los abajo firmantes, amigos cercanos de Eduardo Cruz Coke, queremos manifestar públicamente nuestra extrema preocupación ante la información que indica que su cuerpo de está siendo reclamado por su hermana Trinidad , con la intención de trasladarlo al mausoleo familiar y sin tener certezas de si será cremado”, dice la carta.

En la carta se añade: “​Eduardo Cruz-Coke manifestó siempre de forma clara y reiterada su deseo de ser sepultado junto a sus hijos y así lo ha confirmado la madre de los niños y ex esposa de Eduardo, quien con angustia ve esta situación sin poder hacer legalmente nada".