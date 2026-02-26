PDI recaptura a sujeto que se fugó esposado desde el Juzgado de Garantía de Colina

La noche de este miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI), logró la recaptura de un sujeto que huyó esposado luego de ser formalizado en el Juzgado de Garantía de Colina cerca del mediodía, luego de que se decretara su prisión preventiva.

De acuerdo a la confirmación entregada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el individuo de 19 años huyó en medio de una audiencia de formalización por el delito de robo con intimidación tras un descuido de personal de Gendarmería, lo que también fue facilitado por lo endeble de la seguridad de las puertas de la sala, tras lo cual recorrió sectores residenciales colindantes.

Junto a él, un segundo imputado, menor de edad, también intentó huir desde el recinto, siendo capturado en el momento en que lo intentó.

El delincuente participó de robo a una casa bajo la modalidad del turbazo en La Catena, en el sector Chicureo, de la comuna de Colina.

Así, tras horas de búsqueda, se confirmó que el hombre fue recapturado por personal de la Brigada de Ubicación de Personal (BRIUP) de la PDI, luego de ser ubicado en la casa de un cercano.

La policía civil entregará más detalles durante la noche de este miércoles y se espera que el sujeto pase nuevamente a control de detención y formalización durante este jueves.