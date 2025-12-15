VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Pilar Lizana: “El desafío migratorio es el mismo que en 2022 con Boric, pero en un contexto de protección de frontera distinto”

    La experta en seguridad dice que aunque el presidente electo José Antonio Kast enfrenta una problemática similar a la que había cuando asumió la administración saliente, la entrante tendrá un escenario más favorable para realizar medidas en materia de inmigración.

    Por 
    Luciano Jiménez
    La experta en seguridad, Pilar Lizana.

    La académica y experta en seguridad Pilar Lizana, exfuncionaria de la Subsecretaría de Defensa y hoy miembro del consejo asesor del Observatorio Territorial de Seguridad de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), es una entendida del fenómeno migratorio en Chile. Desde esa vereda ha alertado sobre los riesgos de seguridad para el país que implica la inmigración, uno de los principales desafíos que del presidente electo José Antonio Kast.

    Según el Servicio Nacional de Migraciones, esta ha crecido un 4,5% entre el 2022 y el 2023, el último año del que se tiene estimación. Hoy alcanzan las dos millones de personas.

    ¿Es uno de los principales temas de interés nacional?

    Sí, la migración está dentro de los temas más importantes. Junto con los desafíos en materia económica y seguridad. Chile ha recibido una gran cantidad de migrantes irregulares y ahí vienen los desafíos del Estado y no tanto por el migrante que ha entrado de manera legal; son la cantidad de migrantes que han entrado al país por pasos no habilitados. Chile no estaba preparado para recibir a la cantidad de migrantes que se invitó, porque en algún minuto se abrió la puerta sin ponerle una regulación.

    ¿Cuáles son los riesgos que deberá enfrentar Kast?

    No podemos separar el tema migratorio de los asuntos y desafíos de seguridad porque también llegan grupos criminales, prácticas criminales, y eso se potencia con las personas que se van desplazando. Que tengamos una gran cantidad de venezolanos potencia el hecho de que exista un grupo de crimen organizado venezolano que explote el tráfico de personas. Yo lo miraría por dos ámbitos: las tensiones sociales con la población local y el hecho de que este fenómeno migratorio se ha desarrollado en un contexto donde existe el Tren de Aragua que entre otras cosas se ha especializado en explotar el tráfico migrante y la trata de personas.

    REUTERS/Alexander Infante STRINGER

    Al inicio del gobierno de Boric el alcalde de Colchane decía que inmigrantes cruzaban la frontera “como Pedro por su casa”.

    Estábamos en un periodo con una frontera muy saturada de migración irregular. Estamos hablando de una problemática que nos viene acompañando de hace 10 años, y que en estos 10 años se ha profundizado.

    ¿Cómo recibe Kast al país en materia migratoria tras cuatro año de administración de Boric?

    En 2022 el Presidente Boric estaba recibiendo un país con una crisis migratoria importante en un contexto donde teníamos medidas de control totalmente distintas a las de hoy. El Presidente electo va a recibir un gobierno también con una crisis migratoria, con una frontera tensionada no solamente por migración irregular, pero en un contexto de protección de frontera distinto y en un contexto de conversación de política pública en seguridad distinto. Y eso también hace que sea más llana la conversación con los distintos sectores políticos. Cuando Boric asumió el gobierno esas conversaciones no estaban.

    El presidente electo José Antonio Kast. Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    ¿Pero Kast recibe al país en peores o mejores condiciones que en 2022?

    El desafío migratorio es el mismo porque no ha cambiado el incentivo para entrar a Chile. La diferencia es el tono político y la voluntad política que traía ese líder en su minuto. Por eso los primeros meses de gobierno de Boric fueron tan difíciles en seguridad, porque los mensajes fueron muy erráticos. El gobierno utilizó conceptos que de grupos que están desestabilizando zonas de Chile, por ejemplo el Walmapu. Se hablaba del derecho a migrar. De alguna manera el gobierno estaba generando condiciones para profundizar la crisis. Con los años desde la ciudadanía se generaron urgencias, y la realidad en seguridad llevó a que el gobierno cambiara la forma y mirara los problemas de seguridad, se enfrentara a ellos y respondiera. Pero el problema migratorio, el crimen organizado, el tráfico de personas, economías ilícitas, es el mismo problema.

    Al presidente electo se le vio enredado con su propuesta de “invitar” a irse a los inmigrantes.

    Me costó entender la lógica que detrás de esta especie de cuenta regresiva y que una vez asumiera se iba a generar un control exhaustivo de aquellos que estaban ilegales. Después lo fui entendiendo como una medida más comunicacional. Detrás de esa cuenta regresiva tienen que haber medidas mucho más concretas y profundas porque se prestan para caricaturizarlas. Lo que sí vi en campaña es que con más fuerza haya más voluntad política de Kast para aplicar estas propuestas.

    Fotos Patricio Banda/Aton Chile Patricio_Banda

    ¿Qué medidas debiera impulsar para resolver el problema?

    Uno de los desafíos del tema migratorio tiene que ver con el control efectivo de esa frontera. Esto se replica en distintos países latinoamericanos. Y si miramos el caso de EE. UU que tiene mucho más recursos, la permeabilidad se mantiene. El mayor desafío es que no vamos a poder cerrar la frontera 100%, pero sí se puede generar un control efectivo utilizando tecnología, medios humanos, medios físicos, pero que todos ellos conversen. Es decir, si tenemos una unidad militar especializada en frontera podemos generar una fuerza de tarea conjunta con unidades policiales especializadas, por ejemplo. Y también hay que empezar a diseñar respuestas sociales.

    Kast hablaba de un corredor humanitario, pero puede tensionar a otros países.

    Ahí la Cancillería tiene un rol súper importante, porque se tienen que empezar a atender los puentes y a realizar los esfuerzos para poder generar esos corredores.

    ¿Qué tan factible es que otros países colaboren?

    En la factibilidad viene dada la habilidad política que tengan los negociadores en Cancillería. Quizás también nos van a ayudar los cambios políticos que se están dando en la región.

    Si EE. UU consigue sacar a Maduro, ¿se podría esperar un nuevo brote migratorio hacia Chile?

    La salida de Maduro podría generar nuevos mercados criminales y una desestabilización. Hay que ver cómo se van a mover las fuerzas políticas venezolanas para saber si generará un efecto.

