Población no vacunada: el 61,4% de los nuevos infectados Covid-19 tiene menos de 40 años

Si se mira cómo se distribuyen los contagios por rango de edad, actualmente son los menores de 40 años quienes ocupan -en proporción- el mayor número en el universo de nuevos casos. En el Informe Epidemiológico liberado por el Ministerio de Salud (Minsal) el 3 de mayo, se reportaron 20.641 nuevos contagios respecto del anterior (del 30 de abril), y de ese total, 12.664 corresponden al grupo etario por debajo de los 40. Es decir, el 61,4% de los nuevos infectados están en ese rango de edad.

Los contagios en personas más jóvenes se han consolidado como la tendencia de esta segunda ola, contrastando con el peak del primer brote, donde los contagios en mayores de 40 representaban el 51%. Hoy existe una marcada diferencia en cuanto a la proporción de contagios entre adultos mayores de 70: representan apenas el 5% de los casos reportados al 3 de mayo (1.041), un efecto que -según aseguran los expertos- ya podría atribuirse a la vacuna.

Sin embargo, el récord se registró el 23 de abril, cuando en el reporte se señaló que los casos de adultos mayores correspondían solo al 2% del total.

Rango etario Nuevos contagios Porcentaje (%) Bajo los 40 12.664 61,4% 40-49 3.208 15,5% 50-59 2.451 11,9% 60-69 1.277 6,2% Desde 70 1.041 5,0% Total 20.641 100,0% Fuente: Informe Epidemiológico Nº117, 3 de mayo

En este escenario, aún falta para que los adultos jóvenes comiencen a reducir sus tasas de infección, insiste la epidemióloga y miembro del Consejo Asesor Covid-19, María Teresa Valenzuela. Recién a finales de junio, estima, podría verse un efecto entre los vacunados por debajo de los 40. “Siempre y cuando realmente se vacunen, que ese rango etario logre una buena cobertura”, asevera.

Para el jefe de la Unidad de Paciente Crítico (UPC) de Clínica Indisa, Sebastián Ugarte, la segunda ola ha estado marcada por un descenso en la edad promedio de internación en las unidades críticas. Y si bien en las últimas semanas el ingreso neto ha comenzado a ir a la baja, señala que no es momento de relajar medidas mientras el grupo que concentra los contagios no esté vacunado.

“En el proceso de vacunación ha habido una priorización del personal de alto riesgo y por grupos etarios. Recién esta semana se comienza con la vacunación de personas hasta 40 años y de ahí baja a 35. Son personas que están en edad activa laboralmente, que aún están sin la protección de vacunación. Y frente a ello, no es posible descartar que la presencia de las variantes de preocupación puedan tener un comportamiento en sus contagios algo diferente. Y al ser más fácil de transmitirse, se disemina en grupos con mayor actividad y social”, explica.

Reuniones sociales

De cara a un fin de semana donde se celebra el Día de la Madre, y aún con la Región Metropolitana y otras zonas del país principalmente en Fase 1 o Fase 2 del plan Paso a Paso, los especialistas llaman a evitar las reuniones sociales y visitas, principalmente de grupos que aún no acceden a la vacunación. Ugarte aborda que “el año pasado, posterior a estas fechas, ocurrió un incremento de casos que guarda relación temporal con la celebración, lo que podría volver a repetirse ahora. Lo que identificamos es que el Día de la Madre es una de las festividades relevantes dentro de la familia chilena, porque tiene un perfil de celebración familiar”.

Si bien desde Salud ya está descartado que exista alguna especie de permiso “especial” debido a la celebración, el salvoconducto de desplazamiento temporal -válido por dos horas- estará disponible como todos los fines de semana. Para Valenzuela, en caso de que éste se utilice para realizar visitas durante el próximo domingo, “lo relevante es respetar un aforo reducido, la adecuada ventilación del lugar, el distanciamiento físico y también debe ser por un tiempo reducido”.

Ugarte, en tanto, recalca que “visitar a la madre puede ser bienintencionado, pero no está exento de riesgo. Los adultos mayores han tenido una actitud más cauta, saliendo con muchas medidas de protección. Los adultos jóvenes pueden hacer cuadros inicialmente poco sintomáticos o presintomáticos y transmitir por dos o tres días antes de que aparezca algún síntoma”.

El académico Usach en salud pública, Claudio Castillo, aconseja que “antes de visitar a la familia, deberíamos hacer un chequeo de los riesgos al que hemos estado expuestos. Si de ese análisis resulta que hay algún riesgo, porque no usamos la mascarilla siempre correctamente o hemos compartido con otras personas que no son parte de nuestro círculo sin mantener la distancia o en espacios cerrados, es mejor evitar visitar a personas mayores y el mejor regalo sería convencer a todas las madres que no se han vacunado aún que lo hagan a la brevedad”.

¿Podrían elevarse los casos si las reuniones sociales son masivas? El jefe de la Urgencia de Clínica Alemana, Rodrigo Rosas, estima que sí. Tras el levantamiento de las cuarentenas, alerta, si en el recinto “veíamos un diagnóstico de entre 20 a 30 casos, ya estamos diagnosticando 45, 47″. El doctor concluye que “lo que sí vemos es que hay un riesgo en las reuniones familiares que vienen este fin de semana, porque lo que observamos durante 2020 es que a la semana hubo un aumento de casos”.