“Podrán por fin recuperar sus terrenos”: abogado de propietarios del área de megatoma de San Antonio por desalojo

El abogado de los propietarios del terreno en donde se ubica la megatoma de San Antonio, Diego Pereira, valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de otorgar un plazo de 30 días para cumplir el desalojo.

“ Con esto se pone fin a las versiones que hablaron sobre una supuesta suspensión del desalojo y que sólo buscaron confundir y generar falsas expectativas entre quienes mantienen actualmente ocupado ilegalmente el terreno”, explicó el abogado.

Junto con ello, Pereira apuntó que “es trascendental que la Corte además haya dispuesto el apercibimiento de las instituciones responsables en el caso de persistir en la inobservancia al fallo de esta manera se acaban las excusas se podrá restablecer el Estado de Derecho el respeto del derecho de propiedad y mis representados podrán por fin, luego de una batalla de cinco años, recuperar sus terrenos”.

En esa línea, el abogado aseveró que esperan que las instituciones avancen en la coordinación del desalojo durante los próximos días. Además, informaron que ya disponen de las medidas solicitadas por la Delegación Presidencial sobre el resguardo del terreno para que no vuelva a ser ocupado.