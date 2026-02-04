SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Poduje en modo alcaldes: Vodanovic y Luksic engrosan las reservadas reuniones con ediles del nuevo ministro

    Más allá de sus reuniones por las emergencias en el sur y en Valparaíso, el nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo acelera las citas con las autoridades comunales antes de asumir el 11 de marzo.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Iván Poduje y el alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz.

    Tras las lluvias que afectaron gravemente a Maipú durante el fin de semana, el nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, le envió un mensaje por WhatsApp al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio). El objetivo era coordinar una reunión a propósito de la emergencia que atraviesa parte de la comuna que este martes ya fue visitada por el próximo secretario de Estado. Poduje y Vodanovic quedaron en juntarse el próximo viernes.

    “El futuro ministro Iván Poduje nos contactó mostrando voluntad de reunirse, y respondimos con buena disposición de sentarnos a trabajar, porque esto requiere soluciones que se aborden transversalmente. Vamos a requerir del próximo gobierno y al menos yo, como alcalde, no me pierdo un segundo en entender que mi rol es trabajar por mis vecinos y vecinas”, dice al respecto Vodanovic.

    Esta es sólo una más de una serie de reuniones que el próximo titular del Minvu está sosteniendo con alcaldes de la Región Metropolitana, configurando así un despliegue focalizado en las comunas antes de asumir el próximo 11 de marzo. Los temas a tratar son caso a caso y particulares de cada comuna, entre emergencias, construcción urbana o vivnedas sociales.

    Si bien falta más de un mes para que sea el nuevo ministro, en la práctica Poduje ha estado desplegándose como si ya fuera la autoridad: el arquitecto también ha proyectado su trabajo con visitas a las zonas afectadas por los incendios en el centro sur (Ñuble, Biobío y La Araucanía) donde estuvo con los alcaldes de Penco, Tomé, Concepción y Florida; los lugares de la Región de Valparaíso que están pendientes de reconstrucción tras el megaincendio de 2024; y también participando de un seminario de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) en el que entregó varias de sus definiciones.

    Iván Poduje y el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz Vallejos.

    En medio de eso, varias han sido las citas que también ha tenido con diversos alcaldes de la capital, sin colores políticos particulares. Una de ellas, por ejemplo, fue la semana pasada con el alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz Heredia (PS). Uno de los principales tópicos fue un proyecto inmobiliario llamado “Padre Hurtado Somos Todos” que se encuentra pronto a inaugurar relacionado a más de mil viviendas sociales de alto estándar.

    Pero Poduje también tuvo una reunión el sábado recién pasado con el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz Vallejos (ind.), donde pudieron tocar la visión municipal, la permisología, y, según fuentes que supieron de la instancia, también se habló de “evitar el error” de construir mega edificios en la comuna.

    “Se abordaron los principales desafíos que enfrenta la comuna producto de la hiperdensificación y los megaedificios, especialmente en materia de infraestructura, equipamiento urbano, seguridad y calidad de vida”, señala el alcalde de Estación Central, quien agrega que durante el encuentro el municipio expuso el déficit de viviendas sociales y la necesidad de una planificación territorial “que responda de mejor forma al crecimiento experimentado por el territorio”. Y cierra: “La reunión fue valorada como una instancia positiva de diálogo, con miras a establecer una relación de colaboración con el próximo gobierno, poniendo en el centro el bienestar de la comunidad”. Otros futuros ministros como Louis de Grange (Transportes) y Martín Arrau (MOP), también estaban en la agenda de citas del edil.

    Con el alcalde de Huechuraba, Max Luksic (ind.), Poduje también tuvo una cita hace unos días para hablar de los asuntos de vivienda en la comuna. Otro encuentro fue con el alcalde de El Bosque, Manuel Zúñiga (PS) y en el entorno del futuro secretario de Estado no descartan que hayan más citas en este mismo tenor.

    Hasta el minuto las gestiones de Poduje han estado marcadas por dos crisis originadas por incendios: la que se dio en la zona centro sur hace un par de semanas, y la reconstrucción pendiente en Viña del Mar. De hecho, en los últimos días el futuro ministro se enfrascó en una discusión con el actual titular de Vivienda, Carlos Montes, por el grado de avance de reconstrucción, tema que fue tocado en la reunión bilateral de este martes, otra de las citas que cuenta a su haber Poduje.

