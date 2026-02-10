Por apelación en caso ProCultura: fiscal explica solicitud de suspensión de audiencia de desafuero de gobernador Orrego

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, explicó las razones por las que el Ministerio Público pidió la suspensión de la audiencia que revisaría la solicitud de desafuero del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, señalando que la decisión fue por la cercanía con otra instancia del caso ProCultura.

Para el 12 de febrero a las 8.30 horas, estaba fijada la instancia para analizar la petición de desafuero contra la autoridad regional en la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, el fiscal Cristián Aguilar solicitó que se fije una nueva fecha.

Esto, s egún explicó a la prensa el persecutor Juan Castro Bekios, porque la audiencia queda cercana a otra instancia : la apelación del Ministerio Público a las medidas cautelares decretadas a cuatro imputados —entre ellos Alberto Larraín—.

“Justo, prácticamente al mismo tiempo que nosotros formalizamos personas en esta misma causa, aparece entre medio esta solicitud de desafuero. Y lo que pidió el Ministerio Público ante esta contingencia de dos tremendas audiencias en distintas cosas es que se suspenda la vista de la causa ”, explicó Castro.

“Evidentemente, nos llama la atención que justo se activen las dos cosas en el mismo momento. De la cautelar no nos extraña, porque somos nosotros mismos los que apelaron, pero que justamente se haya fijado en este momento es una cuestión que, por temas procesales, no es complejo asumir en los mismos momentos porque son dos aristas distintas y ni siquiera sabemos la duración que van a tener ese tipo de presentaciones”, añadió el persecutor.

Asimismo, ante las declaraciones de Orrego sobre que Fiscalía ha cometido “gravísimos errores” e insistiendo en su inocencia. El fiscal Castro Bekios no se refirió directamente a ello, pero aseguró que la “convicción” del Ministerio Público para pedir el desafuero del gobernador se mantiene “intacta”.