SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Por apelación en caso ProCultura: fiscal explica solicitud de suspensión de audiencia de desafuero de gobernador Orrego

    El escrito solicitó el cambio de la instancia que estaba fijada para este jueves 12 de febrero a las 8.30 horas.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, explicó las razones por las que el Ministerio Público pidió la suspensión de la audiencia que revisaría la solicitud de desafuero del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, señalando que la decisión fue por la cercanía con otra instancia del caso ProCultura.

    Para el 12 de febrero a las 8.30 horas, estaba fijada la instancia para analizar la petición de desafuero contra la autoridad regional en la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, el fiscal Cristián Aguilar solicitó que se fije una nueva fecha.

    Esto, según explicó a la prensa el persecutor Juan Castro Bekios, porque la audiencia queda cercana a otra instancia: la apelación del Ministerio Público a las medidas cautelares decretadas a cuatro imputados —entre ellos Alberto Larraín—.

    “Justo, prácticamente al mismo tiempo que nosotros formalizamos personas en esta misma causa, aparece entre medio esta solicitud de desafuero. Y lo que pidió el Ministerio Público ante esta contingencia de dos tremendas audiencias en distintas cosas es que se suspenda la vista de la causa”, explicó Castro.

    Evidentemente, nos llama la atención que justo se activen las dos cosas en el mismo momento. De la cautelar no nos extraña, porque somos nosotros mismos los que apelaron, pero que justamente se haya fijado en este momento es una cuestión que, por temas procesales, no es complejo asumir en los mismos momentos porque son dos aristas distintas y ni siquiera sabemos la duración que van a tener ese tipo de presentaciones”, añadió el persecutor.

    Asimismo, ante las declaraciones de Orrego sobre que Fiscalía ha cometido “gravísimos errores” e insistiendo en su inocencia. El fiscal Castro Bekios no se refirió directamente a ello, pero aseguró que la “convicción” del Ministerio Público para pedir el desafuero del gobernador se mantiene “intacta”.

    Más sobre:Claudio OrregoProCulturaFiscalJuan Castro BekiosMinisterio Público

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Activan fondo MiPyme para afectados por incendio en Vega Central: recibirán hasta $10 millones

    Futuro ministro de Kast responde a Boric: “También es batalla cultural trabajar antes de asumir, llegar temprano a la oficina”

    Tío Wom tras perder batalla por Telefónica: “Millicom, bienvenido a Chile”

    El Super Bowl como motor del marketing: cómo las marcas salieron “jugando” con Bad Bunny

    Ripamonti defiende gestión en ayudas por megaincendio tras duro informe de Contraloría contra Viña del Mar

    El triunfo de Timothée Chalamet: cómo Marty Supremo se convirtió en la cinta más millonaria del estudio A24

    Lo más leído

    1.
    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    2.
    Por mujer que engañaba a damnificados: las recomendaciones del Minvu para evitar estafas asociadas a emergencias

    Por mujer que engañaba a damnificados: las recomendaciones del Minvu para evitar estafas asociadas a emergencias

    3.
    Valencia y concepto de “gobierno de emergencia” de Kast: “La realidad chilena en materia criminal sí cambió”

    Valencia y concepto de “gobierno de emergencia” de Kast: “La realidad chilena en materia criminal sí cambió”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Servicios

    Anuncian inesperada promoción de bencina gratis por una hora: ¿Cómo participar?

    Anuncian inesperada promoción de bencina gratis por una hora: ¿Cómo participar?

    Cuáles son las nuevas coberturas del SOAP tras la incorporación de la Ley Jacinta

    Cuáles son las nuevas coberturas del SOAP tras la incorporación de la Ley Jacinta

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Activan fondo MiPyme para afectados por incendio en Vega Central: recibirán hasta $10 millones
    Chile

    Activan fondo MiPyme para afectados por incendio en Vega Central: recibirán hasta $10 millones

    Futuro ministro de Kast responde a Boric: “También es batalla cultural trabajar antes de asumir, llegar temprano a la oficina”

    Ripamonti defiende gestión en ayudas por megaincendio tras duro informe de Contraloría contra Viña del Mar

    Tío Wom tras perder batalla por Telefónica: “Millicom, bienvenido a Chile”
    Negocios

    Tío Wom tras perder batalla por Telefónica: “Millicom, bienvenido a Chile”

    Dólar sube después de una semana de fuertes descensos

    Superintendencia de Pensiones informa topes imponibles definitivos para 2026

    El Super Bowl como motor del marketing: cómo las marcas salieron “jugando” con Bad Bunny
    Tendencias

    El Super Bowl como motor del marketing: cómo las marcas salieron “jugando” con Bad Bunny

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Tras salvar tres puntos de partido en contra: Tomás Barrios avanza en Buenos Aires por el retiro de Thiago Seyboth Wild
    El Deportivo

    Tras salvar tres puntos de partido en contra: Tomás Barrios avanza en Buenos Aires por el retiro de Thiago Seyboth Wild

    Castellón le mete presión a Meneghini en la U: “Se nos está acabando el tiempo para que empiece a funcionar el equipo”

    Se exponen a severos castigos: la defensa que alista la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok
    Tecnología

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok

    Pokémon celebra 30 años con una invitación para elegir a tu “favorito”

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    El triunfo de Timothée Chalamet: cómo Marty Supremo se convirtió en la cinta más millonaria del estudio A24
    Cultura y entretención

    El triunfo de Timothée Chalamet: cómo Marty Supremo se convirtió en la cinta más millonaria del estudio A24

    “Parece sacado de los segmentos cómicos de Sábado Gigante”: el debate sobre “lo latino” que abrió el show de Bad Bunny

    Haruki Murakami: el regreso del corredor que venció a la enfermedad con una nueva novela bajo el brazo

    Felipe González reprocha falta total de autocrítica del PSOE tras derrotas electorales y dice que votará en blanco en las generales
    Mundo

    Felipe González reprocha falta total de autocrítica del PSOE tras derrotas electorales y dice que votará en blanco en las generales

    El eje Meloni-Merz: La nueva y poderosa pareja de la UE que rivaliza con Macron por la orientación del bloque

    Estados Unidos rechaza la anexión de Cisjordania por parte de Israel tras el plan israelí de ampliación de competencias

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl