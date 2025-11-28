Por hechos de violencia en Instituto Nacional: Contraloría oficia a Superintendencia de Educación y a municipio de Santiago

La Contraloría General de la República (CGR) ofició a la Superintendencia de Educación y a la Municipalidad de Santiago tras hechos de violencia en Instituto Nacional, en donde tres profesoras fueron agredidas y rociadas con bencina.

“Tras los hechos de público conocimiento producidos hoy en el Instituto Nacional, en que profesoras habrían sido agredida s, requerimos informe a la Superintendencia de Educación y a la Municipalidad de Santiago, para que indiquen todas las medidas que han adoptado para evitar la reiteración de situaciones de violencia en ese y los demás establecimientos estudiantiles sujetos a su fiscalización”, indicaron desde el órgano fiscalizador.

En los documentos que emitió la Contraloría, en específico al municipio de Santiago, señaló que “considerando las reiteradas situaciones de violencia ocurridas en el Instituto Nacional José Miguel Carrera, requiere a usted informar respecto de todas las medidas adoptadas con el objeto de prevenir la ocurrencia de tales hechos, los que se han reiterado en el tiempo, como ha acontecido el día 28 de noviembre de 2025″.