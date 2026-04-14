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    La Usach busca rector: las tres cartas que se disputan la elección tras la caída de Rodrigo Vidal

    Obligados por el Tricel, este miércoles se lleva a cabo el proceso eleccionario de la casa de estudios para reemplazar a la exautoridad, cuya elección se declaró nula. Un posible balotaje está programado para el 29 de abril.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    Palominos, Muñoz y Mahn.

    Este miércoles la Universidad de Santiago de Chile (Usach) comienza la búsqueda de un nuevo rector. Lo hace después de que en noviembre del año pasado el Tricel anulara la elección de Rodrigo Vidal como su máxima autoridad por considerar que el proceso que lo llevó a la rectoría apartó del padrón electoral a un grupo de profesores que debía estar. Y así, dicho tribunal mandató la realización de nuevas elecciones.

    Luego de que cinco académicos buscaran inscribir sus candidaturas y tras las respectivas reclamaciones, finalmente tres llegaron a la papeleta: Pedro Palominos, Andrea Mahn y Cristián Muñoz.

    El primero de ellos egresó como ingeniero en ejecución textil en 1980 de la Universidad Técnica del Estado, que luego pasó a ser la Usach. Allí estudió ingeniería civil industrial. Es doctor en Ingeniería Industrial de la U. Politécnica de Cataluña y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Producción de la U. Federal de Río de Janeiro. En la elección anterior ya compitió contra Rodrigo Vidal, aunque no pasó a segunda vuelta. Fue prorrector en dos períodos.

    No llegamos hasta aquí para transformar lo posible, sino para construir lo que aún está por venir. En esta época histórica confluyen grandes desafíos para la educación superior, muy en especial para nuestra universidad. Invitamos a formar parte de una comunidad que unida sabe ponerse de pie cuando el futuro lo exige”, expone en el sitio oficial de las elecciones.

    En su programa promete una gestión basada en cuatro ejes: formación universitaria, investigación y desarrollo, vinculación con el medio, y responsabilidad universitaria.

    En el primero aspira a “fomentar la participación en el desarrollo de habilidades sociales, pensamiento crítico y aprendizaje pertinente para el desarrollo profesional de los estudiantes”. En el segundo, en tanto, pretende “fortalecer la investigación de excelencia en todas las áreas del conocimiento y la innovación multidisciplinaria de alto impacto”, mientras que en el tercero quiere “establecer alianzas estratégicas y proyectos de impacto social visibilizando nuestro rol público y el aporte del quehacer universitario a la comunidad”. Finalmente, en el cuarto se lee el “fortalecer la participación democrática y la sostenibilidad ética, respetando la diversidad, la igualdad de género y la inclusión”.

    Para alcanzar lo anterior, entre otras cosas dice que en caso de ser electo se pondrá atención a la diversidad funcional de los estudiantes, a fin de profundizar las acciones de inclusión; integrar la formación de pre y postgrado con la resolución de desafíos sociales territoriales, nacionales y globales; consolidar un núcleo -o hub- de intercambio de conocimientos que articule a los actores internos y externos; e incluso un campus sostenible.

    Mahn, la única mujer dentro de todos los aspirantes, es la vicedecana de Investigación y Postgrado de la Facultad de Ingeniería, y consejera universitaria. Es ingeniera en alimentos de la U. de La Frontera y doctora en Ingeniería con mención en Química de la U. de Chile.

    En su extenso programa de gobierno, la candidata señala que su gobierno universitario se sustenta en tres principios orientadores: gobernanza con reglas claras y participación efectiva; probidad y transparencia activa; y excelencia integral al servicio de la comunidad. Dentro de otras cosas propone una carrera académica diferenciada y “dignificación” del cuerpo docente; o ambientes de aprendizajes dignos,seguros, inclusivos y libres de violencia.

    Nuestro compromiso es conducir con reglas claras, decisiones fundadas en evidencia y participación triestamental efectiva y equilibrada. Sabemos que la confianza no se decreta: se construye día a día mediante prácticas coherentes, ambientes gratos y dignos de convivencia, información trazable, procesos comprensibles y rendición de cuentas permanentes”, señala Mahn en el programa.

    Muñoz, en tanto, también es ingeniero, aunque comercial. Es doctor de la U. de Nottingham y es visto como la continuidad de Vidal, de quien fue su prorrector y luego de la salida obligada del exrector asumió como suplente.

    La Usach enfrenta una etapa decisiva marcada por la implementación del nuevo Estatuto Orgánico y por la necesidad de consolidar un proyecto universitario público, democrático y de excelencia. Nuestra propuesta plantea una conducción institucional basada en liderazgo democrático, responsabilidad pública y equipos académicos con experiencia, capaces de articular las capacidades de la universidad en torno a un proyecto común. El objetivo es claro: fortalecer la Usach como una universidad estatal de referencia, capaz de formar profesionales de excelencia, generar conocimiento relevante y contribuir activamente al desarrollo del país”, se extiende en el resumen ejecutivo el candidato.

    Allí también se lee que diagnostica cuatro desafíos: fortalecer la carrera académica y las condiciones del trabajo académico; mMantener y proyectar la acreditación institucional en un contexto más exigente; reducir brechas de género y avanzar hacia una igualdad sustantiva efectiva; e integrar formación, posgrado e investigación en un modelo universitario coherente.

    Para ello, su futura gestión se basaría en siete ejes: gobernanza democrática; formación de excelencia; investigación con impacto; posgrado estratégico; vinculación con el medio; infraestructura e integración digital; y comunidad universitaria. Ellos, a su vez, miran cinco ejes orientadores: universidad pública como actor estratégico del país; excelencia académica con sentido público; gobernanza democrática y transparente; diversidad disciplinaria y colaboración; e igualdad de género como principio estructural.

    Más sobre:EducaciónEducación superiorUsachElecciones Usach

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