¿En qué lugar quedaron la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 9.

Se jugó la novena jornada de la Liga de Primera. Colo Colo quedó con su partido pendiente tras la postergación anteCoquimbo. La U, en tanto, cayó en el último minuto ante Ñublense. La UC de Garnero superó también agónicamente ante Audax Italiano.

Los resultados de la novena fecha de la Liga de Primera

Así quedó la tabla de la Liga de Primera