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    ¿En qué lugar quedaron la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 9

    La novena jornada del Campeonato Nacional culiminó con la victoria de Unión La Calera sobre Deportes Concepción.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿En qué lugar quedaron la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 9. JOSE ROBLES/ PHOTOSPORT

    Se jugó la novena jornada de la Liga de Primera. Colo Colo quedó con su partido pendiente tras la postergación anteCoquimbo. La U, en tanto, cayó en el último minuto ante Ñublense. La UC de Garnero superó también agónicamente ante Audax Italiano.

    Los resultados de la novena fecha de la Liga de Primera

    Así quedó la tabla de la Liga de Primera

    PosiciónEquipoPartidos jugadosDiferencia de golesPuntos
    1Colo Colo9518
    2Deportes Limache91117
    3Universidad Católica9917
    4Ñublense9416
    5Huachipato9315
    6Universidad de Concepción9-614
    7Universidad de Chile9413
    8O’Higgins9-213
    9Coquimbo Unido9112
    10Deportes La Serena9-112
    11Everton9011
    12Palestino9-411
    13Audax Italiano9010
    14Cobresal9-310
    15Unión La Calera9-117
    16Deportes Concepción9-94
    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLiga de PrimeraTorneo NacionalTabla de posicionesLa UUniversidad de ChileLa UCUniversidad Católica

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