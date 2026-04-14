¿En qué lugar quedaron la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 9
La novena jornada del Campeonato Nacional culiminó con la victoria de Unión La Calera sobre Deportes Concepción.
Se jugó la novena jornada de la Liga de Primera. Colo Colo quedó con su partido pendiente tras la postergación anteCoquimbo. La U, en tanto, cayó en el último minuto ante Ñublense. La UC de Garnero superó también agónicamente ante Audax Italiano.
Los resultados de la novena fecha de la Liga de Primera
- O’Higgins 0-2 Huachipato
- Deportes La Serena 1-0 Everton
- Audax Italiano 3-4 Universidad Católica
- Palestino 1-0 Deportes Limache
- Ñublense 1-0 Universidad de Chile
- Universidad de Concepción 1-0 Cobresal
- Unión La Calera 1-0 Deportes Concepción
Así quedó la tabla de la Liga de Primera
|Posición
|Equipo
|Partidos jugados
|Diferencia de goles
|Puntos
|1
|Colo Colo
|9
|5
|18
|2
|Deportes Limache
|9
|11
|17
|3
|Universidad Católica
|9
|9
|17
|4
|Ñublense
|9
|4
|16
|5
|Huachipato
|9
|3
|15
|6
|Universidad de Concepción
|9
|-6
|14
|7
|Universidad de Chile
|9
|4
|13
|8
|O’Higgins
|9
|-2
|13
|9
|Coquimbo Unido
|9
|1
|12
|10
|Deportes La Serena
|9
|-1
|12
|11
|Everton
|9
|0
|11
|12
|Palestino
|9
|-4
|11
|13
|Audax Italiano
|9
|0
|10
|14
|Cobresal
|9
|-3
|10
|15
|Unión La Calera
|9
|-11
|7
|16
|Deportes Concepción
|9
|-9
|4
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