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    El golazo de Jeisson Vargas que le dio el triunfo a Deportes La Serena sobre Everton

    El jugador de 28 años anotó mediante tiro libre. Fue el único tanto del partido disputado en el estaido La Portada.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El golazo de Jeisson Vargas que le dio el triunfo a Deportes La Serena sobre Everton. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Deportes La Serena derrotó por 1-0 a Everton de Viña del Mar en el estadio La Portada, en la novena fecha de la Liga de Primera.

    El único gol del encuentro fue a los 15 minutos del primer tiempo. Jeisson Vargas ejecutó un tiro libre y convirtió una de las mejores conquistas del certamen. El tanto terminó definiendo el resultado a favor del conjunto local.

    Everton intentó reaccionar y generó sus principales aproximaciones en el tramo final del partido. Con este resultado, el equipo de Felipe Gutiérrez llega a 12 puntos y se ubica momentáneamente en el sexto lugar de la tabla de posiciones, superando precisamente a Everton, que quedó con 11 unidades.

    Ignacio González no pudo evitar la anotación de Vargas. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

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