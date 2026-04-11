El golazo de Jeisson Vargas que le dio el triunfo a Deportes La Serena sobre Everton.

Deportes La Serena derrotó por 1-0 a Everton de Viña del Mar en el estadio La Portada, en la novena fecha de la Liga de Primera.

El único gol del encuentro fue a los 15 minutos del primer tiempo. Jeisson Vargas ejecutó un tiro libre y convirtió una de las mejores conquistas del certamen. El tanto terminó definiendo el resultado a favor del conjunto local.

🥵⚽ Golón de categoría



Jeisson Vargas abrió la cuenta en este #MatchdaySábado, con un golazo de tiro libre en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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Everton intentó reaccionar y generó sus principales aproximaciones en el tramo final del partido. Con este resultado, el equipo de Felipe Gutiérrez llega a 12 puntos y se ubica momentáneamente en el sexto lugar de la tabla de posiciones, superando precisamente a Everton, que quedó con 11 unidades.