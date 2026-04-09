¿Por qué no entró la policía tras ataque a Lincolao? Rector dice que nunca tuvo la “intención de llamar a Carabineros”

A las 11.30 horas de la mañana de este miércoles, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, arribó junto a su equipo hasta el campus de la Universidad Austral de Valdivia (UACh) para asistir a la inauguración del año académico. A esa hora, el ambiente ya era convulsionado al interior de la casa de estudios, ya que previamente los estudiantes habían convocado manifestaciones.

Pero todo se convulsionó cuando un grupo de casi 100 estudiantes intentó irrumpir en el Aula Magna de la UACh para reclamarle a Lincolao las medidas del gobierno. La arremetida estudiantil derivó en que la ministra estuviera retenida por tres horas y tras lograr salir, fuera agredida por los manifestantes, quienes la empujaron, golpearon en su cabeza y brazos, arrojaron agua e insultaron.

Durante todo ese proceso, a la ministra se le vio sin seguridad, solo con su equipo y escoltada por guardias del propio recinto, quienes poco podían hacer ante la estampida de personas. Por lo mismo, tanto en el mundo policial como político, ha surgido la pregunta sobre por qué la policía uniformada no intervino con efectivos de control de orden público.

Una ministra sin escolta

Una de las primeras interrogantes que fue aclarada al interior de la policía uniformada, fue que la tarde del miércoles la ministra asistió a la UACh sin escolta o funcionarios del Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI) de Carabineros, quienes tienen a cargo la seguridad del Presidente y sus ministros. Lincolao, al igual que otros ministros de Estado, no cuenta con dicha protección dado que no calificaba, hasta ahora, para contar con escolta dado que mantenía un bajo perfil de riesgo.

Esa condición explicaría que, según pudo confirmar La Tercera, Lincolao tuviera que ser sacada de la UACh por el jefe de la PDI en Los Ríos, el prefecto José Miguel Cea, quien estaba como invitado en el evento. A él se sumó el capitán de Corbeta Jorge Aedo, quien se sumó al resguardo de la ministra tras asistir a la ceremonia como representante de la Armada. El vehículo en el que huyó la ministra, incluso con sus puertas abiertas, era de propiedad de la institución que integra Aedo.

Pero más allá de la propia seguridad de la ministra, al interior de Carabineros y del gobierno existen dudas respecto a la nula presencia policial durante las tres horas que la ministra estuvo retenida al interior de la casa de estudios.

Una de las primeras tesis que ha surgido es que, tal y como dio cuenta este medio, la UACh no permitió el acceso de funcionarios de Control de Orden Público (COP) de la Carabineros , quienes solicitaron verbalmente el ingreso al recinto cuando llegaron a las inmediaciones del campus a las 13.49 horas . Esto debido a que las universidades son autónomas y la ley pide autorización de la autoridad para ingresar.

Sin embargo, esta versión ha sido negada de forma reiterada por la universidad. El plantel universitario afirma que la policía uniformada no requiere pedirles permiso para ingresar al campus.

Sin embargo, al interior del gobierno la primera tesis cobra fuerza después de las declaraciones del rector Egon Montecinos quien afirmó en entrevista con Radio BioBío Valdivia que “acordamos con la ministra agotar todas las vías de diálogo. Somos una universidad donde enseñamos el pluralismo y la diversidad. Nunca estuvo en nuestra intención llamar a Carabineros porque queríamos resolver esto dialogando. Y así fue planteado y acordado con los estudiantes. Lamentablemente, ese acuerdo no se respetó“.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), confirmó en radio Duna que “existen versiones encontradas” respecto al posible ingreso y negativa de la policía a la universidad que deberán ser investigadas. Pese a eso, Alvarado destacó que “existían llamados previos a esta manifestación. Hay que apelar al rol de la universidad, porque cuando alguien invita a su casa a una persona, tiene que entregarle las garantías y condiciones para que se sienta cómoda”.

¿Ineficiencia policial?

Pese a que la negativa de la universidad es una versión que se mantiene al interior de Carabineros, igualmente en las filas de la institución se han levantado críticas al actuar policial en la zona. Lo anterior, señalan fuentes policiales, porque dada la complejidad de lo sucedido igualmente los funcionarios policiales pudieron haber actuado en flagrancia , para lo cual no se necesitaba la solicitud de ingreso.

En esa línea, quienes conocen de lo sucedido apuntan a que la situación debió haber sido abordada de mejor manera por el general de zona de Los Ríos de Carabineros, Carlos Contreras. Ejemplo de aquello, señala una fuente policial, es que se pudieron tomar medidas preventivas ante las manifestaciones y presencia de la ministra, algo de lo que no existe claridad aún.

Imagen referencial, de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El oficial, según fuentes de La Tercera, durante las horas del incidente se encontraba en la Delegación Presidencial, donde tenía agendado un comité policial con la delegada, Vicky Carrasco. En ese contexto, señalan conocedores de lo ocurrido, se habría mantenido comunicado con el oficial Cea , pero no se concretó una intervención de la policía uniformada en la universidad, casa de estudio que no denunció lo que estaba sucediendo ni solicitó la ayuda de Carabineros.

Durante todo el periodo del incidente, según pudo conocer este medio, no hubo comunicación entre Carabineros y la Fiscalía, sino que sólo después que el ente persecutor abrió la indagatoria.

Sin ir más lejos, la presencia o colaboración de Carabineros no se concretó ni siquiera posterior al ataque, dado que la ministra fue recibida en una unidad de la PDI .

PDI identifica a autores

En las últimas horas, la Policía de Investigaciones (PDI) ya identificó a la mayoría de los sujetos que participaron en la agresión a la ministra Lincolao. Los investigadores se encontraban trabajando en su ubicación con recelo para evitar que, debido a la amplia difusión del hecho por redes sociales y a la repercusión política, pudieran darse a la fuga.

Dentro de las primeras diligencias ordenadas por la fiscal jefa de Valdivia, Alejandra Anabalón, fue recopilar cámaras de seguridad, empadronar testigos y tomar declaraciones . De hecho, ayer, antes de que regresara a Santiago, la policía tomó testimonio a la ministra Lincolao.

Imagen referencial: PDI PDI Tarapacá

Otro antecedente que maneja la policía es que efectivamente el rector de dicha casa de estudios no dejó ingresar a Carabineros argumentando que “era mejor dialogar” con la turba que se encontraba gritando consignas contra la secretaria de Estado. De hecho, los investigadores evalúan tomar declaración al rector de la universidad para que aclare por qué tomó esa decisión.

Al cierre de esta edición la policía espera concretar en las siguientes horas las detenciones de los presuntos implicados que deberán enfrentar a la justicia por el delito de atentado contra la autoridad.