Prensa internacional destaca giro a la derecha en Chile tras la asunción de José Antonio Kast

Pasado el mediodía, José Antonio Kast asumió como el nuevo presidente en una solemne ceremonia en el Congreso Nacional, en Valparaíso, que fue seguida no solo por los chilenos sino que también por la prensa internacional que consignó la noticia.

Agencias, medios online y periódicos internacionales no solo destacaron el evento republicano, sino que además ofrecieron un perfil del nuevo mandatario, la situación actual de Chile y apuntaron a los desafíos que Kast tendrá como jefe de Estado.

Es así como la agencia Reuters destacó “el giro más pronunciado del país hacia la derecha en décadas”, que a su juicio fue respaldado por “los votantes, alarmados por la creciente inseguridad” que respaldaron un giro conservador más amplio que “arrasó en partes de América Latina”.

También recordaron las promesas de campaña del líder republicano, como frenar la migración y la delincuencia, e impulsar el crecimiento económico, para también hacer notar que enfrentará a un Congreso dividido que podría obstaculizar una agenda que se ha comprometido a cumplir rápidamente.

Una mirada a los desafíos del recién asumido mandatario a los que se sumó Los Angeles Times, afirmando que “el veterano político inspirado por Trump” -con un proyecto que “tiene similitudes con las políticas adoptadas por su homólogo estadounidense”-, llega al poder en una encrucijada geopolítica.

El presidente de la Republica de Chile, Jose Antonio Kast, junto al ex presidente Gabriel Boric, durante la ceremonia de cambio de mando presidencial, realizada en el Salon de Honor del Congreso Nacional Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Atrapado entre Estados Unidos, que busca recuperar su influencia en América Latina, y China, el principal socio comercial de Chile y de gran parte de la región” , detalla en su nota el medio de EE.UU.

Desde otro rincón del planeta, el medio catarí Al Jazeera decidió abordar el cambio de mando chileno con un análisis, apuntando a Kast y la figura de Augusto Pinochet, tomando como nexo el que ambos mandatarios decidieran usar el el escudo de armas en la banda presidencial.

“Los analistas se preguntan si su aceptación de Pinochet es una nostalgia por las dictaduras pasadas de América Latina o si es simplemente una señal de frustración con el status quo” , se inició su nota.

Para luego señalar en parte del texto que “llegó al poder como resultado de varios factores, incluidas las deficiencias de la izquierda chilena y la frustración con su predecesor, el presidente saliente Gabriel Boric”.

El medio estatal estadounidense PBS también se enfocó en la vuelta a la derecha del Ejecutivo en Chile, señalando que es el último país latinoamericano “apoyando a líderes de derecha desde Argentina hasta Bolivia”, mientras el presidente Trump busca afirmar el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Para luego asegurar que, si bien recién asumido mandatario ha evitado hacer comentarios sobre temas controvertidos en el país y en el exterior, “ha hecho propuestas a la administración Trump y elogiado la operación estadounidense que culminó en la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro” .

La mirada latinoamericana al cambio de mando

Como era de esperar, el traspaso de mando fue cubierto por periódicos y medios de Latinoamérica, entre ellos argentinos como La Nación que destacó que Kast asumió con una agenda de desregulación, recorte del gasto público y la promesa de constituir un gobierno “de emergencia” y mano dura para restaurar la seguridad y el orden en el país.

Para luego destacar la presencia en el evento del mandatario transandino Javier Milei, pero además ahondar en las ausencias de líderes de la región como el salvadoreño Nayib Bukele, pero en especial la del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

11 DE MARZO DEL 2026 LOS PRESIDENTES JOSE ANTONIO KAST Y JAVIER MILEI, SE SALUDAN FUERA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

El que, según la información que ellos manejan, suspendió su asistencia a última hora por temas de agenda, pero invitó al su homólogo chileno a visitar Brasil, “como parte de una relación que debe anteponer las relaciones de Estado por sobre las divergencias ideológicas” .

Otro diario argentino, Clarín, también apuntó a las ausencias, destacando la abortada visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y haciendo notar que el que no estuviera Lula “estaría relacionado con la presencia confirmada del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro”.

Por su parte el diario peruano El Comercio, que incluso realizó un minuto a minuto con el traspaso de mando de Boric a Kast, calificó a este último como un representante de “una derecha conservadora como no se ha conocido desde el retorno a la democracia”.

De la misma forma, hizo notar que dos de sus futuros ministros fueron abogados de Pinochet y que investigaciones periodísticas revelaron que su padre fue miembro de partido de Adolf Hitler. Aunque señalaron que el mismo mandatario afirmó que, por el contrario, fue un conscripto forzado en el ejército alemán y negó que haya sido un partidario del movimiento nazi.

El diario mexicano El Universal también cubrió la noticia destacando el giro a la derecha del país con Kast, volviendo a apuntar a las políticas que implantará en su administración, con “una política de tolerancia cero con el crimen organizado y los migrantes indocumentados”.