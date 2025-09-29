SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Presidente Boric aprueba conformación de Alto Mando de Carabineros 2026

Entre los principales cambios se encuentra el de la general inspector Karina Soza Muñoz, que pasa de Jefe de la Zona Metropolitana a Contralor General.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Marcelo Araya, general director de Carabineros. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Durante la mañana de este lunes, desde Carabineros dieron a conocer la aprobación de la conformación del Alto Mando de la institución para el año 2026.

A través de un comunicado, la institución policial señaló que “por medio del Ministerio de Seguridad Pública, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, aprobó la conformación del Alto mando 2026 de Carabineros de Chile, propuesto por el general director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata”.

El documento añade que “en sintonía con las necesidades de la sociedad actual, vemos en los cambios una oportunidad para continuar creciendo, con la convicción de que contamos con el profesionalismo, la vocación y la perseverancia para enfrentar los nuevos desafíos que la sociedad chilena nos exige, incorporando en la estructura institucional para el año 2026 el Centro Integrado de Coordinación Policial, quien gestionará las operaciones policiales complejas con el ministerio de Seguridad Pública”.

Entre los principales cambios se encuentra el de la general inspector Karina Soza Muñoz que pasa a Contralor General y que en 2025 se encontraba como Jefe de la Zona Metropolitana, donde ahora asumirá el general inspector Manuel Cifuentes Quezada.

Según se informó en la ocasión, en total son nueve los generales que pasan a retiro y que corresponden al general inspector Jean Camus Dávile, general David Rubio leiva, general Juan Muñoz Montero, general Máx Jiménez Fleming, general Héctor Valdés González, general Pedro Álvarez Ortega, general Patricio Faundes Salas, general Claudia Carrasco Tapia y general (S) Germán Cavieres García, en tanto ascendió al grado de general inspector el general Manuel Cifuentes Quezada.

Alto mando 2026

De esta forma, el alto mando de la policía uniformada para 2026 quedó conformado por:

  1. General director, Marcelo Araya Zapata.
  2. Subdirector general, Enrique Monras Álvarez.
  3. Director nacional de Orden y Seguridad, general inspector Rodrigo Espinoza Olea.
  4. Director nacional de Personal, general inspector Ariel Oñate Rodríguez.
  5. Contralor general, general inspector Karina Soza Muñoz.
  6.  Directora nacional de Apoyo a las Operaciones, general inspector María Teresa Araya Jiménez.
  7. Jefatura de Zona Metropolitana, general inspector Manuel Cifuentes Quezada.
  8. Secretario general y relaciones internacionales, general Juan Muñoz Rodríguez.
  9. Jefe de Zona Valparaíso, general Patricia Vásquez Muñoz.
  10. Director de Salud, general Jorge Muñoz Soto.
  11. Director Cicpol, general Juan González Albornoz
  12. Jefe de Zona Araucanía Control Orden Público Araucanía, general Cristián Mansilla Varas.
  13. Jefe de Zona Antofagasta, general Cristián Montre Soto.
  14. Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, general Enrique Villarroel Valencia.
  15. Director de Control de Drogas e Investigación Criminal, general Jaime Velasco Bahamondez.
  16. Jefe de Zona Santiago Este, general Juan p: Díaz Albornoz.
  17. Director de Inteligencia, general Julio Jaramillo Vivero.
  18. Jefe de Zona Maule, general Maureen Espinoza Lobos.
  19. Jefe de Zona Magallanes y Antártica chilena, general Marco Alvarado Díaz.
  20. Director de Bienestar, general José Martínez Martínez.
  21. Director de Auditoría Interna, general Edgardo Flores Rubio.
  22. Jefe de Zona Bio Bío, general Renzo Miccono Villablanca.
  23. Jefe de Zona Atacama, general Julio Marabolí Fuenzalida.
  24. Directora de Derechos Humanos y Familia, general Mitza González Méndez.
  25. Jefe de Zona Ñuble, general Loreto Osses Coloma.
  26. Jefe de Zona Aysén, general Eduardo Palma Fuentes.
  27. Jefe de Zona Tránsito Carreteras y Seguridad Vial, general Víctor Vielma Vidal.
  28. Director de Logística, general Patricio Yáñez Nahuelhuaique.
  29. Jefe de Zona los Lagos, general Jorge Valdivia Correa.
  30. Jefe de Zona Santiago Oeste, general Aléx Bahamondez Abarca.
  31. Jefe de Zona Coquimbo, general Christian Brebi Sáez
  32. Jefe de Zona Araucanía, general Miguel Herrera Jorquera.
  33. Jefe de Zona O’Higgins, general Guillermo Bohle Guichacoi.
  34. Jefe de Zona Fronteras y Servicios Especiales, general Juan Schaaf Gutiérrez.
  35. Jefe de Zona Los Ríos, general Carlos Contreras Torres.
  36. Director de Educación, Doctrina e Historia, general Claudio Henríquez Valenzuela.
  37. Jefe de Zona Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos, general Stephan Godomar Encina.
  38. Jefe de Zona Arica y Parinacota, general Álvaro Martínez Vega.
  39. Jefe de Zona Tarapacá, general Adrián Andrades Miranda.
  40. Director de Finanzas, general (I) Fernando Peña Iturra.
  41. Director de Justicia, general (J) Jaime Elgueta Burgos.
Más sobre:CarabinerosAlto Mando 2026PolicialGabriel Boric

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric aprueba conformación de Alto Mando de la PDI 2026

General de Carabineros, Juan González asume como el primer oficial a cargo del Cicpol del Ministerio de Seguridad

Ministro Cordero defiende el rol del Plan Nacional de Búsqueda tras descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Inma Pelegrín, escritora española: “He querido contar que las personas somos capaces de lo mejor y lo peor”

Putin ordena reclutar a 135.000 personas para el servicio militar en Rusia

Encuesta ad portas del Presupuesto 2026: casi 80% considera que los recursos no se gastan de forma eficiente

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

5.
“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

Servicios

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Nigeria por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Nigeria por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Boric aprueba conformación de Alto Mando de la PDI 2026
Chile

Boric aprueba conformación de Alto Mando de la PDI 2026

General de Carabineros, Juan González asume como el primer oficial a cargo del Cicpol del Ministerio de Seguridad

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Encuesta ad portas del Presupuesto 2026: casi 80% considera que los recursos no se gastan de forma eficiente
Negocios

Encuesta ad portas del Presupuesto 2026: casi 80% considera que los recursos no se gastan de forma eficiente

Sernac solicita a Claro que compense a usuarios por cobros indebidos de roaming en viajes a Argentina

Ciadi suspende el juicio entre Wom y el Estado por retrasos en la red 5G tras acuerdo entre las partes

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo
Tendencias

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

“Murió en los brazos de su papá”: qué enfermedad tenía Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Cruzados actualiza el estado de salud de Patricio Toledo tras el infarto que sufrió
El Deportivo

Cruzados actualiza el estado de salud de Patricio Toledo tras el infarto que sufrió

Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. Manchester City por la Champions League

Árbitro de la histórica clasificación de los Cóndores al Mundial llena de elogios a Chile: “Pasión a otro nivel”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Un clásico postpunk: Public Image Ltd. se presentará en Chile
Cultura y entretención

Un clásico postpunk: Public Image Ltd. se presentará en Chile

Inma Pelegrín, escritora española: “He querido contar que las personas somos capaces de lo mejor y lo peor”

Me porto bonito: Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Súper bowl 2026

Putin ordena reclutar a 135.000 personas para el servicio militar en Rusia
Mundo

Putin ordena reclutar a 135.000 personas para el servicio militar en Rusia

Trump amenaza con retirar la financiación a Nueva York si candidato del Partido Demócrata gana las elecciones locales

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición