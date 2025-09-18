SUSCRÍBETE
Nacional

Presidente Boric confirma viaje a Roma para sostener encuentro con el Papa León XIV

El mandatario señaló que, previo a su viaje al Vaticano, buscará conversar con el cardenal Francisco Chomalí.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
El Presidente Gabriel Boric asiste al Te Deum Ecuménico 2025 en la Catedral de Santiago. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El Presidente Gabriel Boric confirmó este jueves que viajará a Roma para reunirse con el Papa León XIV, en una fecha que se confirmará con posterioridad.

La información la dio a conocer el Mandatario luego de encabezar el “esquinazo” en el Palacio de La Moneda.

En medio de consultas de la prensa por las palabras del cardenal Francisco Chomalí durante el Te Deum Ecuménico de esta mañana sobre el aborto y la eutanasia, Boric señaló que “me voy a juntar pronto con el cardenal (Francisco Chomalí), porque como ya saben voy a Roma, al Vaticano, así que quiero hablar también antes con él”, dijo el Presidente Boric, en alusión al Sumo Pontífice, según consigna Mega.

Según información previa, la reunión entre Boric y el Papa León XIV está prevista para realizarse a mediados de octubre.

Asimismo, el jefe de Estado evitó polemizar con el cardenal Francisco Chomalí, luego de que esta mañana el religioso abordara parte de la agenda valórica del actual gobierno.

“Chile es un país laico, lo sabemos, pero ello no significa que los creyentes tengamos que guardar silencio cuando vemos amenazados los fundamentos de la democracia y del Estado de derecho, sobre todo cuando se pretende aprobar leyes claramente injustas como el aborto y la eutanasia, porque atentan contra quienes el Estado debiese cuidar y proteger celosamente, los más débiles”, afirmó Chomalí.

Consultado el Presidente Boric por sus palabras, señaló que “creo que la voz de la Iglesia Católica es muy importante, respetable. Que haya mencionado la tragedia en Gaza es muy relevante y destacable, creo que fue una buena homilía y un llamado a pensar en grande”.

