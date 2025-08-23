SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Presidente Boric informa que se identificó a agresores de hinchas de U. de Chile en partido contra Independiente

De acuerdo al Mandatario, las autoridades argentinas procesarán a los implicados en el ataque por el delito de intento de homicidio.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Tres hinchas chilenos siguen graves tras la tragedia en Avellaneda Fotobaires/Photosport Football, Independiente vs Universidad de Chile. Round of 16, 2025 Copa Sudamericana Championship. Independiente fans are pictured during a round of 16, second leg match of the Copa Sudamericana Championship against Universidad de Chile at the Libertadores de America stadium in Buenos Aires, Argentina. 20/08/2025 Fotobaires/Photosport FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

La noche de este viernes, el Presidente Gabriel Boric, informó que agresores de los hinchas de la U. de Chile agredidos en Avellaneda, por los fanáticos de Independiente, fueron identificados, por lo que se espera su pronta detención.

El anuncio lo dio a conocer a través de sus redes sociales, donde señaló que la información le fue confirmada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

La autoridad argentina le señaló que los sujetos se serán imputados por el delito de intento de homicidio.

El Mandatario publicó antes de las 22 horas que ″acabo de hablar con gobernador de la Provincia de Buenos Aires quien me informa que han identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente y que serán imputados por intento de homicidio”.

“Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar”, señaló el jefe de Estado, por los hechos que dejaron a decenas de heridos y detenidos chilenos.

Más sobre:Presidente Gabriel BoricU. de ChileIndependienteArgentinaAxel Kicillof

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hombre muere baleado al interior de su vehículo cuando circulaba por San Ramón

Bolsonaro niega tener intención de huir de Brasil y exige que se revoque su arresto domiciliario

Rusia pide reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU por detención de sospechoso en el caso Nord Stream

¿Jurel o caballa?: las similitudes y diferencias de las especies marinas en el ojo de la polémica por conservas chinas

Diputados de RN ofician a Cordero y Elizalde por retraso en pago de asignación de riesgo a Carabineros

Accidente de El Teniente y dos candidatas presidenciales: Así fue la cena minera de los industriales de Antofagasta

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

3.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

4.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

5.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Presidente Boric informa que se identificó a agresores de hinchas de U. de Chile en partido contra Independiente
Chile

Presidente Boric informa que se identificó a agresores de hinchas de U. de Chile en partido contra Independiente

Hombre muere baleado al interior de su vehículo cuando circulaba por San Ramón

¿Jurel o caballa?: las similitudes y diferencias de las especies marinas en el ojo de la polémica por conservas chinas

Accidente de El Teniente y dos candidatas presidenciales: Así fue la cena minera de los industriales de Antofagasta
Negocios

Accidente de El Teniente y dos candidatas presidenciales: Así fue la cena minera de los industriales de Antofagasta

SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en lectura de medidores

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez
Tendencias

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

A la espera de lo que suceda con Independiente y la U: Conmebol programa los cuartos de final de la Copa Sudamericana
El Deportivo

A la espera de lo que suceda con Independiente y la U: Conmebol programa los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Manuel Pellegrini golpea la mesa e insiste en el mercado del Betis: “Necesitamos plantel para satisfacer a los hinchas”

El Betis de Pellegrini vence al Alavés y suma su primer triunfo en LaLiga

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Bolsonaro niega tener intención de huir de Brasil y exige que se revoque su arresto domiciliario
Mundo

Bolsonaro niega tener intención de huir de Brasil y exige que se revoque su arresto domiciliario

Rusia pide reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU por detención de sospechoso en el caso Nord Stream

Tras Washington DC: Trump apunta a Chicago como próximo objetivo en su campaña de seguridad

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo