Presidente Boric informa que se identificó a agresores de hinchas de U. de Chile en partido contra Independiente
De acuerdo al Mandatario, las autoridades argentinas procesarán a los implicados en el ataque por el delito de intento de homicidio.
La noche de este viernes, el Presidente Gabriel Boric, informó que agresores de los hinchas de la U. de Chile agredidos en Avellaneda, por los fanáticos de Independiente, fueron identificados, por lo que se espera su pronta detención.
El anuncio lo dio a conocer a través de sus redes sociales, donde señaló que la información le fue confirmada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
La autoridad argentina le señaló que los sujetos se serán imputados por el delito de intento de homicidio.
El Mandatario publicó antes de las 22 horas que ″acabo de hablar con gobernador de la Provincia de Buenos Aires quien me informa que han identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente y que serán imputados por intento de homicidio”.
“Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar”, señaló el jefe de Estado, por los hechos que dejaron a decenas de heridos y detenidos chilenos.
