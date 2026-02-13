SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Presidente Boric nombra las direcciones ejecutivas de cuatro SLEP

    Esta jornada se conocieron a los directores ejecutivos de los Servicios Locales de Educación Pública de Hanga Roa, Gabriela Mistral, del Litoral y Valle Cachapoal

    Daniela Silva 
    Daniela Silva
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Esta jornada el Presidente Gabriel Boric nombró, tras la realización de los concursos de Alta Dirección Pública, a los directores ejecutivos de los Servicios Locales de Educación Pública de Hanga Roa, Gabriela Mistral, del Litoral y Valle Cachapoal.

    Así, como directora del Servicio Local de Educación Pública de Hanga Roa fue nombrada Katherine Ringeling León, profesora de Biología y Ciencias de la Universidad de Playa Ancha y magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos de la Universidad Andrés Bello.

    La profesional fue directora durante 10 años del Liceo Aldea Educativa de Rapa Nui, tras lo cual asumió como jefa DAEM del municipio de la isla. También se ha desempeñado como consultora del Consejo Nacional de Educación, velando por la calidad educativa en el país.

    El SLEP Hanga Roa comprende a la comuna de Rapa Nui, y registra una matrícula aproximada de 1.000 estudiantes.

    En el caso del SLEP Gabriela Mistral, la profesional Grettys Bravo Perea fue seleccionada como directora ejecutiva.

    La nueva alta directiva es profesora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, magíster en Educación con mención en Gestión Educacional del mismo plantel y cuenta además con diplomados en Liderazgo Intermedio con foco en apoyo educativo y en Comunicología, Gestión de Identidad y Cambio.

    Entre los años 2014 y 2019 fue directora de Educación comunal en la Municipalidad de La Granja; posteriormente se desempeñó como subdirectora de Apoyo Técnico Pedagógico en el SLEP Gabriela Mistral y desde 2024 ejercía como directora ejecutiva del mismo Servicio Local, en calidad de subrogante.

    El SLEP Gabriela Mistral está conformado por las comunas de La Granja, Macul y San Joaquín, con una matrícula aproximada de 15.000 estudiantes.

    SLEP del Litoral y de Valle Cachapoal

    En el SLEP del Litoral fue nominada la profesional Lilia Concha Carreño.

    Profesora de Educación Diferencial de la Universidad Católica Silva Henríquez y magister en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Chile, Lilia Concha cuenta con una amplia experiencia en cargos directivos en instituciones de educación como culturales.

    Fue coordinadora nacional de Educación Básica en el Ministerio de Educación, subdirectora nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación, CPEIP.

    El SLEP del Litoral está a cargo de los establecimientos educacionales de las comunas de San Antonio, Algarrobo, Cartagena, El Quisco, El Tabo, Casablanca y Santo Domingo, con una matrícula superior a los 18.300 estudiantes.

    Finalmente, para el Servicio Local de Educación de Valle Cachapoal fue seleccionado Alexis Moreira Arenas, profesor en Educación General Básica de la Universidad del Bio Bío y magister en Dirección y Liderazgo la Gestión Educacional de la Universidad Andrés Bello, diplomado el Políticas Públicas y Medición y Evaluación de Aprendizaje.

    Moreira se ha desempeñado en el Ministerio de Educación como supervisor técnico pedagógico, vicecoordinador nacional de Apoyo a la Mejora Educativa y como coordinador pedagógico y posteriormente, como jefe de la División de Desarrollo Educativo en la Dirección de Educación Pública.

    El SLEP de Valle Cachapoal está a cargo de la administración de los establecimientos públicos de Coinco, Coltauco, Doñihue, Malloa, Quinta de Tilcoco, Rengo y Requínoa, y tiene una matrícula de aproximadamente 20 mil alumnos.

