Presidente de Servel y contagiados de Covid en locales de votación: “Ese es un tema que resuelve la justicia"

Esta tarde, en el marco de la constitución de vocales para ser capacitados de cara al plebiscito, habló el presidente del Consejo Directivo de Servel, Patricio Santamaría. En la oportunidad, se dio el “vamos” al proceso en que casi 240 mil vocales recibieron inducción a lo largo del país.

En vista del contexto de pandemia,Santamaría señaló que no se tomará la temperatura al ingreso de cada local “porque la tempertura alta no es síntoma exclusivo del covid positivo”. Además, consultado sobre la llegada de personas contagiadas con Covid a los locales, Santamaría indicó: “Ese es un tema que resuelve la justicia y no nos corresponde a nosotros emitir juicio alguno”.

Así, Santarmía señaló que quienes infrinjan la normativa sanitaria, serán puestos “a disposición de la autoridad sanitaria, para que se inicie un sumario; a la Fiscalía, para que se tomen los antecedentes y sobre esa base decidan las instituciones que son autónomas del servicio electoral”.

Santamaría hizo un llamado a que la gente use mascarilla, respete la distancia social y además aseguró que habrá alcohol gel disponible. “En las cámaras secretas va a haber sanitización cada vez que sean utilizadas”, señaló Santamaría.

Además, el mandamás del Servel aseguró que probablemente, este domingo se conozcan los resultados antes de las 00 horas.

El hecho, desarrollado en el Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva, es la tradicional instancia que se hace previa de la elección para constituir las mesas y capacitar a los vocales.

Cabe destacar que en la ocasión también se capacitó a los vocales para el voto inclusivo.