Presidente del Servel asegura que pacientes que estén con Covid el día del plebiscito “no podrán votar” : “El gobierno no va a patrocinar ninguna modificación en ese sentido”

El presidente del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, cerró la puerta a que las personas con coronavirus puedan participar en el plebiscito y aseguró que el gobierno no va a patrocinar ninguna modificación en ese sentido a menos de 50 días del proceso eleccionario.

Ayer Santamaría había expresado que no se podía “renunciar” por anticipado a esta idea y aseguró que si existe “voluntad, existe tiempo”. Sin embargo, hoy lunes aseguró que las personas contagiadas no podrán emitir su sufragio.

“La autoridad sanitaria ha dicho que ese día las personas que están en aislamiento o confinamiento no pueden salir de su lugar donde están cumpliendo el confinamiento, no van a poder desplazarse, lo que es razonable para que no sigan contagiando”, sostuvo en conversación con Radio Agricultura.

En esta línea, explicó que pese a que desde el Servel se propuso una fórmula que apunta al voto a domicilio y a que personas instruidas como ministros de fe fueran a buscar el voto a los hogares de los pacientes con coronavirus, el gobierno “se cerró a esta posibilidad”.

“Eso requería legislación, que como implica más gasto, debía dictarse por el Ejecutivo y el Ejecutivo se cerró a esa posibilidad porque hoy se estima que estamos a 50 y tantos días del plebiscito y, por ende, el gobierno no va a patrocinar ninguna modificación en ese sentido”, dijo.

Santa María agregó que las personas con coronavirus “no van a poder votar y esto ocurre en todas las elecciones, siempre. Las personas que sufren un infarto, que están hospitalizadas, o que están en reposo absoluto, sin poder moverse, no pueden votar. No es que el Servel se los impida, aparecen en los padrones en sus respectivas mesas, pero no pueden llegar al lugar de votación que es lo que va a ocurrir ahora con la medida sanitaria que va a impedir que salgan de sus casas para emitir el derecho a sufragio”.

“En la situación actual, no existe la posibilidad de establecer un mecanismo que permita que personas que están privadas de libertad de circulación, por una situación de contagio que está en la Constitución, en relación al derecho y al derecho a la salud que está en la Constitución y que tiene que proteger el Estado, ellos al no poder desplazarse no van a poder votar”, sostuvo el presidente del Servel.

Voto postal: “Hay menos oficinas de correos que oficinas de AFP”

Respecto a la propuesta de que los pacientes con Covid votaran de manera postal, Santamaría explicó que esta opción se descartó porque los ciudadanos deben ir a dejar un sobre a la oficina de correos y el funcionario de correos hace de ministro de fe.

Sin embargo, explicó que “hay menos oficinas de correos que oficinas de AFP. Las aglomeraciones que se hubiesen producido. El hecho de que tuviesen que circular, lo hacía imposible”.