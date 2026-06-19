Otro triunfo para Desbordes: tribunal rechaza reposición del CDE y mantiene congelada la ampliación de cárcel Santiago 1

La batalla del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en contra de la ampliación de la cárcel Santiago 1 continúa. Y, de hecho, durante la jornada de ayer jueves volvió a anotar un nuevo triunfo.

El 17° Juzgado Civil de Santiago rechazó la reposición presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de la determinación que había ordenado paralizar las obras, por lo que seguirán congeladas en tanto se resuelva el fondo de la acción interpuesta por el municipio.

De acuerdo con lo resuelto por la jueza María Isabel Reyes, los argumentos expuestos por el CDE “en nada alteran aquellos antecedentes tenidos en consideración al dictar la resolución recurrida”.

Dado que el organismo, en subsidio, también interpuso un recurso de apelación, ahora será la Corte de Apelaciones de Santiago la que deberá pronunciarse.

Frente a la determinación, Desbordes celebró su segunda victoria judicial. “Quiero valorar la resolución, porque en primer término rechaza la pretensión del Consejo de Defensa del Estado de que el hacinamiento y otros elementos propios de la cárcel de Santiago I justifiquen pasar por sobre la ley y construir una nueva cárcel en ese lugar. Yo creo que no es un argumento válido, lo creemos con firmeza, y si ese argumento, considerando que es real, es tan apremiante, el ministerio ya debería estar trabajando en una cárcel en otro lugar. Terrenos tiene”, dijo el jefe comunal.

“Acá, de paso, constatamos una cuestión bien particular. El Consejo de Defensa del Estado defiende a una parte del Estado, pero enfrenta al Estado más cercano a la ciudadanía, que son justamente las vecinas y vecinos, representados por un municipio que es parte del Estado”, agregó.

En el mismo sentido, Desbordes afirmó que “se integraron al expediente todos los documentos que entregamos, incluyendo el último requerimiento de Contraloría que hace ver al ministerio que no está claro que se trate de una ampliación”.