Previo a Fiestas Patrias: Decomisan 15 toneladas de carne descompuesta en local clandestino de Recoleta
Las autoridades alertaron de los peligros de consumir productos vencidos.
La jornada de este miércoles, la municipalidad de Recoleta llevó a cabo un operativo para decomisar un local clandestino que almacenaba carne descompuesta.
Fueron 15 las tonedas de productos cárneos, que en su mayoría se encontraban vencidos y que no acreditan procedencia ni cadena de frío.
Desde el local, ubicado en Recolta, el jefe comunal de dicha zona, Fares Jadue, y el seremi de salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, condenaron esta práctica y advirtieron del peligro de consumir estos productos.
“Este es un golpe muy importante al comercio ilegal de carne previo a las Fiestas Patrias, es una cantidad muy importante (...) recibimos denuncias de nuestra comunidad que señalaba la emanación del lugar de malos olores y de fecas”, señaló el alcalde recoletano.
Por su parte, el seremi de salud sostuvo que “el riesgo de consumir productos en mal estado es muy grande, porque puede acarrear, por ejemplo, una hospitalización”.
“Este es un golpe a este tipo de comercio ilícito que pone en riesgo la salud de las personas, porque aquí se están vendiendo productos vencidos”, concluyó Soto.
