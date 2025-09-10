Previo a Fiestas Patrias: Decomisan 15 toneladas de carne descompuesta en local clandestino de Recoleta

La jornada de este miércoles, la municipalidad de Recoleta llevó a cabo un operativo para decomisar un local clandestino que almacenaba carne descompuesta.

Fueron 15 las tonedas de productos cárneos, que en su mayoría se encontraban vencidos y que no acreditan procedencia ni cadena de frío.

Desde el local, ubicado en Recolta, el jefe comunal de dicha zona, Fares Jadue, y el seremi de salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, condenaron esta práctica y advirtieron del peligro de consumir estos productos.

“ Este es un golpe muy importante al comercio ilegal de carne previo a las Fiestas Patrias , es una cantidad muy importante (...) recibimos denuncias de nuestra comunidad que señalaba la emanación del lugar de malos olores y de fecas”, señaló el alcalde recoletano.

Por su parte, el seremi de salud sostuvo que “el riesgo de consumir productos en mal estado es muy grande , porque puede acarrear, por ejemplo, una hospitalización”.

“Este es un golpe a este tipo de comercio ilícito que pone en riesgo la salud de las personas, porque aquí se están vendiendo productos vencidos”, concluyó Soto.