Primer vuelo de expulsiones en 2026: 83 ciudadanos extranjeros son deportados desde Chile a Colombia y Bolivia

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron la expulsión de 83 extranjeros del país, este domingo.

El objetivo del operativo fue “dar cumplimiento a la legislación migratoria vigente y reforzar la seguridad del país, priorizando la expulsión de personas que han cometido delitos o cuentan con antecedentes policiales o penales”.

Según Polly Ureta, jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, los deportados se dividen en “ 52 de nacionalidad colombiana y 31 bolivianos ”.

Agentes de la PDI escoltan a extranjeros expulsados del país.

Del total, 27 fueron expulsados por causas judiciales, por motivos de “tráfico ilícito de drogas, hurto, porte ilegal de armas e incumplir la normativa migratoria como ingreso por paso no habilitado”, informó la institución en un comunicado.

Por otra parte, hubo 56 deportados por motivos administrativos. De acuerdo al ente fiscalizador, son personas “condenadas por los delitos de robo con intimidación, homicidio, delitos sexuales, infracción a la ley de drogas, porte ilegal de armas, entre otros ”.

De acuerdo a Ureta, este operativo es el resultado de “constantes fiscalizaciones a extranjeros que realizan los departamentos y secciones de migraciones y policía internacional a lo largo de todo Chile”.

Las expulsiones desde 2022

El director del Sermig, Luis Eduardo Thayer, destacó que se trata del vuelo 23 de expulsiones en lo que va del Gobierno de Gabriel Boric, con lo que se “concretan 4.421 expulsiones de personas extranjeras desde el 2022”. Entre estas, se cuentan 2.090 causas administrativas y 2.331 judiciales.

En 2025, el Sermig y la PDI expulsaron a 1.117 extranjeros en el territorio nacional. Y, en 2026, se han expulsado a 128 . Thayer, sociólogo y miembro del Frente Amplio, afirma que hay una prioridad de la administración “por asegurar el cumplimiento de la normativa migratoria y de fortalecer la seguridad del país”.

“Se trata de una política de Estado que debe sostenerse en el tiempo”, afirma.