Prisión preventiva para once gendarmes detenidos por tráfico de drogas en cárcel de Alto Hospicio

La tarde de este sábado, el Juzgado de garantía de Alto Hospicio decretó prisión preventiva de once gendarmes detenidos por conformar una red criminal dedicada al tráfico de drogas al interior de la cárcel de la mencionada comuna.

Los imputados fueron formalizados por delitos de asociación criminal, lavado de activos, tráfico y microtráfico de drogas y cohecho reiterado.

La medida fue declarada tras el desarrollo de seis audiencias, tras las cuales se resolvió, además, que otros tres imputados quedaran con arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Sobre uno de ellos, la Fiscalía apeló en la misma audiencia la resolución que rechazó la prisión preventiva. Respecto a este último, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, señaló tras el juicio que “el Ministerio Público apeló de inmediato y esto será revisado por la Corte de Apelaciones de Iquique el día lunes”.

Por otro lado, los tres civiles detenidos en el mismo procedimiento también quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional , de acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado.

Desde el tribunal establecieron un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación.