Problemas en Línea 6 de Metro: sistema RED suma buses de apoyo

Pasajeros comienzan a llegar a estacion Cerrillos de nueva linea 6 del metro

Pasadas las 6.00 de la mañana Metro de Santiago informó de la suspensión de servicio en dos estaciones de la Línea 6.

En concreto, se trata de las estaciones Ñuble y Bío Bío, las que se encuentran fuera de servicio.

En consecuencia, el servicio solo está disponible de Estadio Nacional a Los Leones y de Franklin a Cerrillos.

6:14 hrs. 🔴Servicio en #L6 solo está disponible de Estadio Nacional a Los Leones y de Franklin a Cerrillos.



Estaremos informando. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) March 10, 2026

Por ello, desde Red Movilidad informaron que se sumaron buses de apoyo “paralelos a L6 en bucle entre Ñuble y Pedro Aguirre Cerda”.⁣

Además, se reforzaron los servicio habituales de los ⁣siguientes recorridos: