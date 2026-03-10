SUSCRÍBETE
    Nacional

    Problemas en Línea 6 de Metro: sistema RED suma buses de apoyo

    Las estaciones Ñuble y Bío Bío se encuentran fuera de servicio.

     
    Pasajeros comienzan a llegar a estacion Cerrillos de nueva linea 6 del metro

    Pasadas las 6.00 de la mañana Metro de Santiago informó de la suspensión de servicio en dos estaciones de la Línea 6.

    En concreto, se trata de las estaciones Ñuble y Bío Bío, las que se encuentran fuera de servicio.

    En consecuencia, el servicio solo está disponible de Estadio Nacional a Los Leones y de Franklin a Cerrillos.

    Por ello, desde Red Movilidad informaron que se sumaron buses de apoyo “paralelos a L6 en bucle entre Ñuble y Pedro Aguirre Cerda”.⁣

    Además, se reforzaron los servicio habituales de los ⁣siguientes recorridos:

    • 113
    • 115
    • 125
    • H04
    • 201
    • 214
    • 223
    • 226
    • 229
    • 301
    • 301e
    • H06
    • H12
    • H13
    • H14
    • D05
    • H07
    • 119
    • 121
    • 345
    • I01
