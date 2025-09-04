ProCultura: Fiscalía de Antofagasta solicita desafuero de gobernador Claudio Orrego

Un duro golpe dio durante las últimas horas el Ministerio Público en contra del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

De acuerdo con antecedentes recabados por este medio, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, solicitó recientemente el desafuero del otrora militante democratacristiano en el marco de la investigación por millonarias transferencias a la fundación ProCultura, una de las principales aristas del caso Convenios o Líos de Platas.

En el marco de dicha indagatoria, que está en manos del citado persecutor desde mediados de mayo -luego de que el fiscal regional Patricio Cooper fuera removido por el fiscal nacional-, se pesquisan delitos de fraude al Fisco y otros ilícitos.

Puntualmente, Orrego estaba bajo la lupa del Ministerio Público por las transferencias realizadas por la Gobernación Regional Metropolitana a la fundación comandada por el siquiatra Alberto Larraín, para la ejecución del programa de prevención del suicidio Quédate.

La entidad, previa autorización del Consejo Regional Metropolitano, transfirió en 2022 $1.683.788.000 a la fundación.

En medio de las diligencias, Orrego declaró en diciembre del año pasado, momento en que descartó cualquier irregularidad.

La decisión del fiscal Castro Bekios implicó un giro en los planes. De hecho hace solo unas semanas el persecutor a cargo de la indagatoria había afirmado en entrevista con La Tercera, que la arista vinculada con la gobernación metropolitana era una de las priorizadas, que por el momento no veía antecedentes para formalizar, pero que esperaba formalizar el caso antes de fin de año.

La solicitud de desafuero se presentó ante el pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Serán los ministros de ese tribunal de alzada quienes deberán decidir si aceptan la solicitud del Ministerio Público. Dicha decisión es apelable a la Corte Suprema. En caso de que así ocurra, la Fiscalía tendrá luz verde para formalizar a Orrego y solicitar medidas cautelares en su contra.

Esta es la primera arremetida concreta que hace el Ministerio Público en el caso ProCultura. Que el fiscal Castro Bekios haya tomado la decisión de desaforar a Orrego significa que el Ministerio Público ya está pensando en la formalización de cargos de esta causa.

Si logra resolver qué pasará con el fuero que protege al gobernador metropolitano, todo indica que pedirá audiencia para imputar los cargos ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta a quienes se les conoce como la cúpula de la fundación Procultura, donde está Larraín y también la expresentante de la organización, la actriz María Constanza Gómez.