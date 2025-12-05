VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Programa Quédate: Orrego gana pugna con aseguradora para recuperar $1.000 millones del fallido convenio con ProCultura

    El triunfo se dio por un fallo unánime de la Corte de Santiago. De esta manera Aspor deberá pagar las pólizas relacionadas al proyecto de la gobernación. "Vamos a recuperar cada peso del programa de prevención del suicidio Quédate", dice la autoridad regional.

    Por 
    Juan Manuel Ojeda
     
    José Carvajal Vega
    El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, declara en la Fiscalía Oriente. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En el marco del caso ProCultura, el Gobierno Regional (GORE) de la Región Metropolitana mantiene hace varios meses un conflicto legal con la empresa Aseguradora Porvenir S.A. (Aspor) por el cobro de cinco pólizas de garantía asociadas al convenio suscrito con la fundación ProCultura que lideraba Alberto Larraín.

    Las pólizas, por un total superior a 31 mil UF, equivalentes a más de $1.000 millones, fueron exigidas por el GORE tras el término anticipado del proyecto de prevención del suicidio Quédate.

    El conflicto se remonta a noviembre de 2023, cuando el GORE puso término anticipado al programa financiado con más de $1.683 millones.

    La decisión se basó en incumplimientos contractuales por parte de ProCultura, basada en irregularidades en la entrega de información bancaria obligatoria que se le requirió.

    Ese es el contexto por el cual se explica que Aspor emitiera garantías a favor del GORE Metropolitano para la ejecución del convenio con la Fundación Procultura. Pero tras el fin anticipado del convenio, el GORE solicitó el cobro de las pólizas.

    Fue en ese momento en que Aspor no pagó dentro de los 30 días y alegó falta de antecedentes solicitando una medida precautoria judicial para suspender el pago. Hace ya varias semanas la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) intervino en la pugna y determinó que Aspor ha opuesto excepciones, solicitó información adicional y difiró unilateralmente el plazo de pago.

    Por esas razones la CMF resolvió que Aspor contravino el artículo 583 del Código de Comercio que obliga a pagar sin condiciones a mero requerimiento. Sin embargo, Aspor alegó ante la Corte de Apelaciones de Santiago la incompetencia de la CMF, una errónea valoración de la prueba y mala aplicación de la normativa.

    Triunfo de Orrego

    Sin embargo, la arremetida judicial de Aspor -al menos por ahora- fue un fracaso. Este jueves la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago -en un fallo unánime de las ministras Dobra Lusic y Jenny Book y la abogada integrante Bárbara Vidaurre- rechazaron el reclamo de ilegalidad interpuesto por la aseguradora.

    En la sentencia las ministras determinaron que la CMF sí es competente, el procedimiento sancionatorio fue legal, que no hubo vulneración de principios ni errores de derecho y que la multa es válida y proporcional.

    “El examen de los antecedentes evidencia a juicio de esta corte que el procedimiento administrativo sancionatorio ha sido efectuado con arreglo a la legalidad vigente, sin infringir normas legales ni principios generales, como se sostiene en el recurso, y en cuanto a la rebaja de la multa impuesta, solicitada en subsidio, ello escapa de las atribuciones de esta corte”, se lee en el fallo.

    El triunfo de Orrego en el tribunal de alzada capitalino es un punto relevante para su pugna contra ProCultura. Esto debido a que, por ejemplo, en la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra Larraín se estableció que el perjuicio patrimonial causado al Estado por concepto del programa Quédate “asciende a la suma de $1.015.283.548, dinero que, al haber sido desviado, no ha sido devuelto hasta la fecha".

    Tal como dijimos desde el primer día, vamos a recuperar cada peso del programa de prevención del suicidio Quédate. Hoy la justicia nos da la razón. La aseguradora Aspor intentó dilatar y esquivar su única obligación, pagar una póliza válida y exigible. Esta sentencia confirma que la ley está de nuestro lado y, en consecuencia, también el fallo de la Comisión para el Mercado Financiero, que sancionó a esta empresa por su incumplimiento. Vamos a seguir hasta el final, con los recursos públicos no se juega y quienes incumplen con esta norma no pueden pretender impunidad”, afirmó Orregó a La Tercera.

