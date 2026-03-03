SUSCRÍBETE
    Providencia, Ñuñoa y Santiago conforman de mesa de trabajo intersectorial para abordar seguridad en colegios

    El alcalde Jaime Bellolio indicó que coordinarán una reunión con los ministerios de Educación y de Seguridad para abordar en conjunto las líneas de trabajo.

    Javiera Ortiz

    Junto con el inicio del año escolar, los alcaldes de Providencia y Ñuñoa, Jaime Bellolio y Sebastián Sichel, junto a la directora del Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro, Paulina Retamales, anunciaron la creación de una mesa de trabajo intersectorial para abordar la situación en materia de seguridad en establecimientos educacionales.

    Las autoridades concretaron una reunión con el objetivo impulsar una agenda de trabajo coordinada que permita proteger a las comunidades escolares y garantizar condiciones seguras para el desarrollo continuo de clases.

    Asimismo, se buscará promover una coordinación interinstitucional que permita prevenir y actuar oportunamente frente a hechos delictuales o situaciones de violencia extrema que sobrepasan las capacidades administrativas de los establecimientos.

    Según señalaron, la iniciativa surge en respuesta a una preocupación creciente de las comunidades educativas frente a hechos delictuales, situaciones de violencia en los entornos escolares y eventos que afectan la convivencia.

    Sichel señaló que “el problema de la inseguridad escapa ampliamente a nuestro rol como sostenedores. Nuestra tarea es mejorar la educación pública, y lo estamos haciendo. Sin embargo, no somos especialistas en seguridad. Los profesores requieren protección y respaldo”.

    “Hoy existen situaciones vinculadas a estudiantes que han sido expulsados bajo la Ley Aula Segura y que reingresan al sistema sin un seguimiento adecuado de su trayectoria educativa ni procesos de acompañamiento que permitan abordar conductas reiteradas. Este es un ámbito que requiere cambios legales”, agregó el edil.

    En tanto, Bellolio indicó que coordinarán una reunión con el Ministerio de Educación y Ministerio de Seguridad para abordar en conjunto esta mesa de trabajo entre las comunas. “La educación pública es muy importante, nosotros creemos en la educación pública y queremos defenderla”.

    Adicionalmente, Retamales apuntó que “la violencia no puede estar al interior de los establecimientos educacionales. La violencia no educa. La educación pública debe ser un espacio de cuidado y aprendizaje. Las y los estudiantes tienen derecho a aprender en un entorno seguro; las familias deben tener la tranquilidad de que sus hijos e hijas estarán protegidos, y los equipos educativos requieren respaldo institucional para enfrentar situaciones complejas”.

