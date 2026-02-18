SUSCRÍBETE
    Nacional

    ¿Qué hay tras el secuestro en Independencia? La historia tras las 12 horas de cautiverio de un dominicano

    El ciudadano dominicano de 43 años, quien es un propietario de locales comerciales del rubro gastronómico, fue capturado cerca de su casa y liberado luego de una serie de negociaciones de la PDI y el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECOH) de la Fiscalía.

    Por 
    José Carvajal Vega
     
    María Catalina Batarce
    Imagen del operativo del secuestro en Independencia.

    23.50 horas. Esa era la hora que marcaba el reloj la noche de este martes cuando un ciudadano de 43 años y de nacionalidad dominicana, llegaba a su domicilio en compañía de su pareja, una mujer boliviana de 26 años. Lo hacían a bordo de un vehículo por la calle Pablo Urzúa, en Independencia.

    Pero antes de llegar a su casa, frente al vehículo en el que viajaban, se cruzó otro automóvil de color rojo y desde el cual descendieron dos sujetos que cubrían sus rostros. Ante esto, y tras un forcejeo, el hombre dominicano huyó del lugar, logrando correr cerca de 400 metros, según fuentes conocedoras del caso.

    En la intersección de las calles Montau y Huanaco, finalmente los captores lograron atrapar al hombre de 43 años, a quien subieron al vehículo rojo en medio de forcejeos y amenazas en contra del ciudadano dominicano quien es propietario de locales comerciales del rubro gastronómico en la comuna.

    Ese sería el inicio de un secuestro que duraría 12 horas y que movilizaría al Equipo Contra el Crimen Organizado (ECOH) de la Fiscalía y la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros (BIPE) de la PDI, los que finalmente lograron su rescate cerca del medio día de este miércoles.

    La operación para rescatar al hombre fue realizada con completo sigilo. Consultado al respecto, la mañana de este miércoles el ministro de Seguridad, Luis Cordero, se limitó a decir que “hay un protocolo para abordar secuestros. Y uno de ellos es que la autoridad no puede referirse a secuestros en curso por una cuestión muy elemental que tiene que ver con la situación de la víctima”.

    ¿Qué hay tras el secuestro?

    Luego de que el hombre de 43 años fue subido al vehículo, la mujer que lo acompañaba denunció rápidamente el hecho a la policía. Los primeros en llegar al lugar fueron los guardias municipales de Independencia, quienes según reportes de cámaras corporales a los que tuvo acceso La Tercera, llegaron cerca de las 00.30 horas al lugar.

    En esas imágenes se puede observar que la mujer recibió una videollamada a través de WhatsApp. Al otro lado del teléfono, se puede ver a su pareja maniatada por sus captores, quienes lo amenazaban con provocarle daño en caso de no acceder a sus peticiones. Los secuestrados pedían $30 millones de pesos, además de la entrega de joyas.

    Los registros también dan cuenta del llanto de la mujer, quien en medio de lágrimas clama: “¿Dónde te lo llevo? ¿Dónde te llevo todo eso?“.

    Foto: Aton Chile

    Con esos antecedentes, el equipo especializado de la PDI inició una serie de diligencias. Según antecedentes del caso, desde entonces los negociadores de la BIPE comenzaron a tratar con los delincuentes con el fin de lograr la libertad del hombre, quien contaba con antecedentes policiales.

    Fuentes del caso afirman que si bien aún no existe total claridad de lo ocurrido, una de las hipótesis que se baraja es un posible enfrentamiento entre organizaciones delictivas. Por lo mismo, como parte de las diligencias del caso, también se indagan los negocios del hombre secuestrado.

    De lo que sí existe certeza, y que se suma a la hipótesis del caso, es que al igual que la víctima, los captores también eran ciudadanos extranjeros, presuntamente pertenecientes a una organización criminal.

    Un antecedente que levanta sospecha de los investigadores es que la pareja del hombre, y pese a su afectado estado emocional, no prestó mayor colaboración a quienes indagaban el ilícito contra su acompañante.

    Alcalde Agustín Iglesias. Diego Martin/Aton Chile Cristobal Ramirez

    El alcalde de Independencia Agustín Iglesias, afirmó que “las motivaciones del secuestro, la verdad es que no están claras, eso es parte de lo que hoy día está en investigación, se conoce el detalle de qué es lo que solicitaron a la esposa”. A pesar de aquello, el jefe comunal destacó que tanto la mujer como el hombre secuestrado previamente habían sido víctimas de “amenazas en dos locales comerciales que ellos tienen en Recoleta hace dos semanas”.

    La liberación

    Tras 12 horas de cautiverio, según conocedores de las diligencias, los captores del ciudadano dominicano lo liberaron, en una ubicación aún no reportada. Quienes supieron de lo ocurrido sostienen que el hombre de 43 años pagó parte del botín que se le pedía, por lo que fue liberado y llegó sólo a una comisaría de Carabineros.

    Hasta ahora la policía continúa realizando diligencias respecto al caso. Las pesquisas están en manos de la BIPE de la PDI, el equipo que finalmente negoció y logró encontrar con vida al hombre dominicano.

    Lo que sí fue confirmado por ECOH de la Fiscalía, fue la liberación. “La víctima ya fue ubicada sin lesiones y las diligencias investigativas siguen en curso, por lo que no se puede entregar más información”, comunicó el equipo especializado en la persecución del crimen organizado.

