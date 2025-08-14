Quedó en la terna por sorteo: Valencia nombra a Hernán Libedinsky como fiscal regional de Aysén

El abogado Hernán Marcos Libedinsky Moscovich ejercerá como fiscal regional de la Fiscalía Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo a partir del 14 de octubre de 2025.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, designó a Libedinsky a partir de la terna que elaboró el Pleno de la Corte de Apelaciones de Coyhaique tras escuchar a una decena de aspirantes al cargo.

La terna consideró también a Álvaro Santiago Pérez D’alencon, y a José Teodoro Moris Ferrando.

Según informó el tribunal de alzada, Libedinsky empató con otro candidato en el tercer lugar y su inclusión en la terna fue resuelta mediante sorteo.

Hernán Libedinsky es abogado y posee un Magíster en Derecho Penal otorgado conjuntamente por la Universidad de Talca y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Cuenta con 24 años de trayectoria en el Ministerio Público y ha ejercido en el órgano persecutor como abogado asesor en la Fiscalía Regional de Coquimbo, fiscal adjunto jefe de Punta Arenas, fiscal adjunto de Delitos Económicos y Funcionarios en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, abogado asesor en la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional y como abogado asesor en la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna, por estos días.

En el ámbito académico, ha sido profesor adjunto de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, sede Santiago, por más de 15 años.

En el ejercicio privado de la profesión, se desempeñó como abogado asociado en el Estudio Etcheberry.

Libedinsky reemplazará a Carlos Palma, persecutor investigado por compartir con el abogado Luis Hermosilla información sobre una causa de narcotráfico.