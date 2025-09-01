SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

¿Quién mató a Baby Bandito? Padre de Karina Rojas cuestiona teoría de “ajuste de cuentas”

Mario Rojas afirmó que la pareja ya había sido atacada en una encerrona previa.

José NavarretePor 
José Navarrete

En las afueras del Servicio Médico Legal, Mario Rojas, padre de Karina Rojas, entregó la mañana de este lunes algunos detalles de la relación que ella mantenía con Kevin Olguín.

Mario Rojas aseguró que su hija no tenía antecedentes criminales y lamentó no poder velarla con su familia ya que su funeral fue declarado de alto riesgo.

“No fue un ajuste de cuentas para nada, si varias veces le habían querido quitar el vehículo”, afirmó el hombre al ser consultado por el ataque en que su hija y Olguín resultaron muertos.

Consultado por si su hija conocía los antecedentes del llamado Baby Bandito, Rojas respondió con otra pregunta.

“¿Quién no los conoció?“, dijo.

Olguín se hizo popular por su participación en un atraco ocurrido en el aeropuerto de Santiago, rotulado como el Robo del Siglo. De acuerdo a la indagatoria, del botín de $6.000 millones, Olguín habría obtenido $60 millones. Una serie de Netflix contó su historia.

El padre de la joven de 25 años que murió junto al reconocido criminal afirmó que no tenía información sobre algún tipo de amenaza que haya estado recibiendo su yerno.

“Él tenía una denuncia hace un mes atrás que también le han querido hacer una encerrona. Está interpuesta y nunca tomaron carta en el asunto”, sostuvo.

En esa línea, planteó que la tesis de ajuste de cuentas habría facilitado que el entierro sea catalogado bajo la norma que restringe las ceremonias fúnebres.

“La Policía de Investigaciones lo primero que dijo fue un ajuste de cuentas, que fue lo más fácil hasta para dar alto riesgo”, comentó.

Mario Rojas insistió en que su hija murió en un intento de encerrona “por el vehículo” en el que se desplazaba con Olguín, descartando que haya sido interceptado con otros fines.

“Es que no creo que haya andado dos veces por el mismo lado, no sé, no entiendo”, sostuvo.

“Como estuve afuera le dieron más color"

En declaraciones a Mega, el año pasado, Kevin Olguín rechazó informaciones que apuntaban a que el plan para el robo del aeropuerto le pertenecía a otra banda criminal, algo que a su juicio lo “inventaron”, y asoció su popularidad a su escape a Europa.

“Fui el último que pillaron y como estuve afuera le dieron más color”, planteó.

La última sentencia para el sujeto se asoció a un robo a un camión de cigarros en 2021.

Este año, en tanto, su nombre fue vinculado a un estudiado robo de ketamina en una bodega de Lampa. Según información de T13, tres de los detenidos por esa especie de “mexicana” habrían dado el nombre de Olguín como uno de los líderes de la banda.

Meses después de ese hecho, se registró la encerrona que menciona el padre de Karina Rojas, que su yerno había denunciado.

Más sobre:Robo del SigloBaby BanditoKevin OlguínKarina Rojas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Subsecretaria Leitao defiende ley de funerales de alto riesgo tras lanzamiento de fuegos artificiales en Quilicura

Kast vuelve a pedir prescindencia al Ejecutivo y evita polemizar por dichos de esposo de Matthei

Jeannette Jara sostuvo reunión con timoneles de partidos oficialistas tras tensión en el comando por dichos de Carmona

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés estrenan programa de comedia en YouTube

Compañía de energías renovables oEnergy lanza proyecto solar por US$794 millones, 401 mil paneles y 304 baterías en la Región de Atacama

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

4.
Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

5.
Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Servicios

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Subsecretaria Leitao defiende ley de funerales de alto riesgo tras lanzamiento de fuegos artificiales en Quilicura
Chile

Subsecretaria Leitao defiende ley de funerales de alto riesgo tras lanzamiento de fuegos artificiales en Quilicura

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Kast vuelve a pedir prescindencia al Ejecutivo y evita polemizar por dichos de esposo de Matthei

Compañía de energías renovables oEnergy lanza proyecto solar por US$794 millones, 401 mil paneles y 304 baterías en la Región de Atacama
Negocios

Compañía de energías renovables oEnergy lanza proyecto solar por US$794 millones, 401 mil paneles y 304 baterías en la Región de Atacama

Asesor económico de Kaiser detalla su plan de ajuste fiscal y los consejos que le dio Federico Sturzenegger

Salfacorp aportará $ 15.716 millones por el 20% de proyecto Mall Vivo en Ñuñoa

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia
Tendencias

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia

Todo lo que se sabe sobre el terremoto en Afganistán que dejó cientos de víctimas mortales

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

El plan con que la U va a la Conmebol a buscar la clasificación en la Copa Sudamericana tras la barbarie de Avellaneda
El Deportivo

El plan con que la U va a la Conmebol a buscar la clasificación en la Copa Sudamericana tras la barbarie de Avellaneda

Fanático de la U invitado por jugador de Colo Colo: quién es el hincha de la U al que Javier Correa quiso golpear

Un club venido a menos y solo como complemento: el Sevilla que espera a Alexis Sánchez y su papel en el equipo

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP
Cultura y entretención

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés estrenan programa de comedia en YouTube

Ricardo Arjona vuelve a Chile con dos shows para 2026

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de Von der Leyen
Mundo

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de Von der Leyen

Ecuador se ofrece a recibir hasta 300 migrantes deportados por Estados Unidos

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de la presidenta de la Comisión Europea

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”