¿Quién mató a Baby Bandito? Padre de Karina Rojas cuestiona teoría de “ajuste de cuentas”

En las afueras del Servicio Médico Legal, Mario Rojas, padre de Karina Rojas, entregó la mañana de este lunes algunos detalles de la relación que ella mantenía con Kevin Olguín.

Mario Rojas aseguró que su hija no tenía antecedentes criminales y lamentó no poder velarla con su familia ya que su funeral fue declarado de alto riesgo.

“No fue un ajuste de cuentas para nada, si varias veces le habían querido quitar el vehículo”, afirmó el hombre al ser consultado por el ataque en que su hija y Olguín resultaron muertos.

Consultado por si su hija conocía los antecedentes del llamado Baby Bandito, Rojas respondió con otra pregunta.

“¿Quién no los conoció?“, dijo.

Olguín se hizo popular por su participación en un atraco ocurrido en el aeropuerto de Santiago, rotulado como el Robo del Siglo. De acuerdo a la indagatoria, del botín de $6.000 millones, Olguín habría obtenido $60 millones. Una serie de Netflix contó su historia.

El padre de la joven de 25 años que murió junto al reconocido criminal afirmó que no tenía información sobre algún tipo de amenaza que haya estado recibiendo su yerno.

“Él tenía una denuncia hace un mes atrás que también le han querido hacer una encerrona. Está interpuesta y nunca tomaron carta en el asunto”, sostuvo.

En esa línea, planteó que la tesis de ajuste de cuentas habría facilitado que el entierro sea catalogado bajo la norma que restringe las ceremonias fúnebres.

“La Policía de Investigaciones lo primero que dijo fue un ajuste de cuentas, que fue lo más fácil hasta para dar alto riesgo”, comentó.

Mario Rojas insistió en que su hija murió en un intento de encerrona “por el vehículo” en el que se desplazaba con Olguín, descartando que haya sido interceptado con otros fines.

“Es que no creo que haya andado dos veces por el mismo lado, no sé, no entiendo”, sostuvo.

“Como estuve afuera le dieron más color"

En declaraciones a Mega, el año pasado, Kevin Olguín rechazó informaciones que apuntaban a que el plan para el robo del aeropuerto le pertenecía a otra banda criminal, algo que a su juicio lo “inventaron”, y asoció su popularidad a su escape a Europa.

“Fui el último que pillaron y como estuve afuera le dieron más color”, planteó.

La última sentencia para el sujeto se asoció a un robo a un camión de cigarros en 2021.

Este año, en tanto, su nombre fue vinculado a un estudiado robo de ketamina en una bodega de Lampa. Según información de T13, tres de los detenidos por esa especie de “mexicana” habrían dado el nombre de Olguín como uno de los líderes de la banda.

Meses después de ese hecho, se registró la encerrona que menciona el padre de Karina Rojas, que su yerno había denunciado.