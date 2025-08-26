SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

¿Quiénes son los reclusos que quedan en Punta Peuco?

Según el último reporte de Gendarmería del 31 de julio de 2025, el penal contaba con 138 reclusos. Anoche se conoció la salida del exbrigadier del Ejército, José Zara Holger (82), tras cumplir una condena de 15 aoñs por el asesinato del excomandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Punta de Peuco, penal ubicado en Tiltil, a 40 kilómetros al norte de Santiago. ANDRES PINA/ATON CHILE

A primera hora de este martes se conoció que el exbrigadier del Ejército, José Octavio Zara Holger (82), condenado por el asesinato del excomandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, salió en libertad tras cumplir su condena de 15 años y un día en Punta Peuco.

El exuniformado dejó el penal de Tiltil cerca de la medianoche del lunes, desde donde salió en dirección a su domicilio en la comuna de Las Condes.

¿Quiénes son los reclusos que quedan en Punta Peuco?

De acuerdo al reporte de Gendarmería, actualizado al 31 de julio de 2025, el penal Punta Peuco contaba con un total de 138 reclusos, todos hombres, mayores de 60 años.

Según apunta el informe, con esto es que el centro penitenciario ubicado en la comuna de Tiltil se encontraba con una sobrepoblación, con 123,2% de su capacidad total.

Entre las personas que se encuentran detenidas en el recinto penitenciario figuran nombres como el del brigadier (r) del Ejército, Miguel Krassnoff Martchenko, el cual suma más de mil años de condena por crímenes de lesa humanidad.

Otro de los reclusos es el teniente coronel (r) del Ejército, Álvaro Corbalán Castilla, exjefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), el cual acumula penas por más de 150 años de cárcel.

En 2022, Corvalán junto a otros 22 exagentes de la CNI fueron condenados por la muerte de Alejandro Salgado Troquián y Hugo Ratier Noguera en un “falso enfrentamiento”.

El mayor (r) Carlos Herrera Jiménez es otro de los reos que cumple condena en el centro penitenciario Punta Peuco. El exagente de la CNI se encuentra cumpliendo una condena por la muerte del sindicalista Tucapel Jiménez en 1982.

Otro de los detenidos es el general en retiro Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, quien se encuentra cumpliendo una condena por diversos crímenes vinculados a derechos humanos durante el período de la dictadura militar.

A mediados de junio, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de amparo interpuesto por 131 internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, por los cambios al régimen de visitas que adoptó Gendarmería para condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

En la ocasión los reos apuntaban que los cambios implementados atentaban contra sus derechos humanos y eran constitutivas de “tortura”.

Decreto para convertir Punta Peuco en un penal común

Fue en el marco de su última Cuenta Pública que el Presidente Gabriel Boric anunció el fin de Punta Peuco como un recinto penitenciario especial para condenados por crímenes de lesa humanidad, para ser transformado en un recinto común.

“No existe justificación para ese privilegio”, señaló Boric en la ocasión apuntando que había instruido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la modificación del penal.

A comienzos de julio el ministro Jaime Gajardo dio a conocer que la Contraloría General de la República ya se encontraba tramitando el decreto para transformar Punta Peuco en un penal común.

Según explicó Gajardo, “los establecimientos penitenciarios, ya sea su creación, su modificación o su extinción, se tienen que realizar mediante decreto supremo. Y para eso se tiene que tomar primero razón por parte de la Contraloría General de la República, es decir, realizar el control de legalidad”.

Respecto a plazos, en la ocasión el titular de Justicia apuntó que “solo queda el trámite de toma de razón por parte de la Contraloría”, por lo que la modificación estaría concluida antes del fin del gobierno, durante los próximos ocho meses.

Más sobre:Punta PeucoReosDerechos HumanosDictadura

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Presidenta del Frente Amplio defiende a Marcel y manifiesta que no comparte las críticas de Carmona a su gestión

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

García pide a los candidatos asesorarse mejor sobre la reducción del gasto fiscal y acusa falta de realismo

“Son muy parciales y mentirosos”: Por qué Trump quiere revocar las licencias de ABC y NBC News

La ONU pide que la investigación de Israel a raíz del ataque contra un hospital en Gaza genere “resultados”

Muere a los 88 años Manuel de la Calva, una de las mitades del Dúo Dinámico, los hombres del hit Resistiré

Lo más leído

1.
Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

2.
El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

3.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

4.
Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

5.
Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

Los crudos testimonios de lo que ocurrió en Evin, la cuestionada prisión de Irán que fue atacada por Israel

Los crudos testimonios de lo que ocurrió en Evin, la cuestionada prisión de Irán que fue atacada por Israel

Servicios

Abren postulaciones a ofertas de trabajo para Fiestas Patrias con sueldos desde $630 mil

Abren postulaciones a ofertas de trabajo para Fiestas Patrias con sueldos desde $630 mil

Temblor hoy, martes 26 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 26 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Presidenta del Frente Amplio defiende a Marcel y manifiesta que no comparte las críticas de Carmona a su gestión
Chile

Presidenta del Frente Amplio defiende a Marcel y manifiesta que no comparte las críticas de Carmona a su gestión

Abren postulaciones a ofertas de trabajo para Fiestas Patrias con sueldos desde $630 mil

Cordero y ataque en Victoria: “Aquí hay un crimen alevoso que debe ser investigado con oportunidad y que tiene que obtener resultados”

García pide a los candidatos asesorarse mejor sobre la reducción del gasto fiscal y acusa falta de realismo
Negocios

García pide a los candidatos asesorarse mejor sobre la reducción del gasto fiscal y acusa falta de realismo

Trump y las tierras raras amenazan la precaria tregua comercial entre China y EE.UU.

Lenovo dice que vive un “momento espectacular” en Chile y que se ve favorecida por compras de los argentinos

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo
Tendencias

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Los crudos testimonios de lo que ocurrió en Evin, la cuestionada prisión de Irán que fue atacada por Israel

Trump desea ganar el Premio Nobel de la Paz, pero el comité se opone

Matías Dituro no se olvida de la UC: el sentido mensaje del portero por la inauguración del Claro Arena
El Deportivo

Matías Dituro no se olvida de la UC: el sentido mensaje del portero por la inauguración del Claro Arena

El enigmático mensaje de Marcelo Ríos en sus redes sociales: “Ayuda”

Presidente de Alianza Lima carga contra la U: “Si le otorgan los puntos sería un precedente terrible”

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día
Finde

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Muere a los 88 años Manuel de la Calva, una de las mitades del Dúo Dinámico, los hombres del hit Resistiré
Cultura y entretención

Muere a los 88 años Manuel de la Calva, una de las mitades del Dúo Dinámico, los hombres del hit Resistiré

Presentan libro del escritor Gonzalo León sobre César Aira

Eros Ramazzotti regresa a Chile en 2026

“Son muy parciales y mentirosos”: Por qué Trump quiere revocar las licencias de ABC y NBC News
Mundo

“Son muy parciales y mentirosos”: Por qué Trump quiere revocar las licencias de ABC y NBC News

La ONU pide que la investigación de Israel a raíz del ataque contra un hospital en Gaza genere “resultados”

Vehículo cayó al canal San Carlos en La Florida

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo