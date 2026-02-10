Reabren para el público nuevo cuadrante intervenido en Barrio Meiggs

Este lunes reabrió al público el tercer polígono intervenido del Barrio Meiggs, tras la conclusión de la tercera fase del plan de despeje ejecutado la semana pasada por la Municipalidad de Santiago, la Delegación Presidencial y Carabineros.

Ya van tres intervenciones de un total de cuatro contempladas en el Plan de Intervención. La penúltima se ejecutó entre el 3 y 4 de febrero, donde se retiraron más de 1.500 toldos azules y se levantaron 947 toneladas de escombros , proceso que culminó con la reapertura del tercer polígono. Sumando los tres operativos, ahora hay 14 accesos controlados.

A las 9 de la mañana en 9 en San Alfonso con Salvador Sanfuentes se habilitó formalmente el sector para clientes y transeúntes, en el marco de la temporada de compra de útiles escolares.

La reapertura implica la presencia permanente de cerca de 150 agentes de seguridad municipal. Además, se habilitó un nuevo acceso que permite el ingreso a las calles Grajales, Sazié hasta Gorbea, San Vicente y Conferencia.