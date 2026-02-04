SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Autoridades inician tercer operativo en Meiggs con la idea de retirar 1.500 nuevos toldos azules antes del 11 de marzo

    La Municipalidad de Santiago, comandada por Mario Desbordes (RN), en coordinación con el gobierno y los locatarios del barrio comercial, comenzaron este martes una nueva etapa del plan que busca recuperar la "Gran Manzana" de Meiggs. El delegado Gonzalo Durán reforzó que la expectativa es culminar todo previo al cambio de mando.

    Por 
    Sofía Álvarez

    La madrugada de este martes comenzó la tercera etapa del proceso de erradicación de los toldos azules en el barrio Meiggs, inserto en la comuna de Santiago. Con el trabajo de más de 300 personas, entre carabineros y guardias municipales, y la resistencia de algunos comerciantes, lograron desarmar decenas de puestos en un procedimiento que, pese a ser tildado de “complejo” por las autoridades, resultó sin mayores incidentes.

    El operativo de despeje del comercio irregular se enmarca en una promesa de campaña del actual edil de Santiago, Mario Desbordes (RN), en la que insistió que retiraría los toldos del sector.

    Así, el Plan de Intervención en Barrio Meiggs, con la mira en recuperar el orden público, contempla tres fases, en la que también se ha involucrado la Delegación Presidencial y los propios locatarios establecidos en Meiggs.

    La primera etapa, realizada a fines de julio de 2025, se llamó Recuperación forzada, la segunda, llevada a cabo a mediados de noviembre del año pasado, fue nombrada Copamiento continuo, y la actual se llamó Normalización progresiva. En ellas se han ido desocupando progresivamente calles, manteniéndolas vigiladas.

    En tal sentido, a las 6:30 de la mañana de este martes en la Alameda con San Alfonso comenzó la tercera desocupación, con un contingente de más de 200 carabineros, 100 agentes municipales y maquinaria pesada.

    Ha sido una etapa compleja, ustedes mismos (medios de comunicación) han visto que ha habido mucha más resistencia en etapas anteriores, hemos intentado un diálogo previo para que desocuparan las calles sin necesidad de intervención”, señaló Desbordes. Durante la recuperación de este martes de vías clave del sector Sazié, Grajales y San Alfonso, entre Exposición y Bascuñán Guerrero, hubo quienes lanzaron fuegos artificiales a carabineros, antecedente que fue dispuesto al Ministerio Público.

    Pero más allá de este hecho no se registraron incidentes de gravedad y, de todas formas, la autoridad comunal realizó un balance positivo, además del hecho de que la mayoría de los ocupantes han accedido al retiro voluntario.

    Esta etapa contempla dos días estimados de acción, y entre este 3 y 4 de febrero, cuando se dará a conocer el balance final. Se esperan remover 1.500 toldos antes de 11 de marzo. De acuerdo a la autoridad municipal, ya hay centenares de toldos y toneladas de elementos retirados de las calles sólo en este procedimiento.

    En esta misma línea se enmarca la instalación de cierres para llegar a un total de 11 en el perímetro exterior del barrio Meiggs, entre Grajales, Exposición, Sazié y Bascuñán Guerrero, para evitar la nueva presencia de los vendedores ilegales. Ya van cuatro de esos cierres instalados en operativos anteriores y en esta etapa de dos días se espera levantar siete más. Al cierre de esta edición ya se estaban instalando dos portones.

    En las calles recuperadas se estableció un ingreso controlado, con restricciones horarias para los locatarios y exigencias de presentar las cédulas de identidad para los comerciantes. El actual procedimiento (tercera etapa), en todo caso, ha dejado inconvenientes de movilidad para quienes residen en las zonas de despeje, dificultad que no ocurrió en las dos primeras fases. “Nos encontramos con un público mixto, comercio y algunos sectores que son residenciales”, dijo Eduardo Marante, encargado de Barrios Comerciales del municipio santiaguino.

    En tal sentido, se están tomando acciones con la Dirección de Desarrollo Comunitario y el equipo territorial para empadronar a las personas afectadas y entregarles un certificado de residencia para que puedan ingresar a sus domicilios, según comenta el mismo Marante.

    Además de remover a los toldos azules se busca mantener un trabajo conjunto con servicios públicos regionales para atacar las cadenas de comercialización, entre ellos el Servicio de Impuestos Internos (SII) para perseguir los delitos tributarios, y Aduanas, para revisar los contrabandos.

    Por su parte, en la Delegación Presidencial encabezada por Gonzalo Durán aseguraron que se espera culminar con el proceso antes del cambio de mando del 11 de marzo. “Vamos a cumplir nuestro compromiso de tener completamente recuperada la Gran Manzana de Meiggs antes del 10 de marzo de este año, como nos ha encomendado el Presidente de la República”, señaló el delegado.

    Más sobre:Barrio MeiggsMeiggsSantiagoMunicipalidad de Santiago

