Desbordes por nuevo operativo en Meiggs: “Estamos instalando rejas que nos van a permitir mantener el control del acceso”

Un nuevo operativo contra el comercio ilegal se lleva a cabo durante la mañana de este lunes en barrio Meiggs en la comuna de Santiago, el cual junto con el retiro de toldos azules, significará la instalación de nuevas rejas para controlar el acceso al lugar.

Según detalló el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, “Lo que sucede hoy día es la recuperación de la segunda etapa del barrio Meigs. Recuperación significa que vamos a mantener el control después, igual que en la primera etapa. Esto no es retirar toldos y dos días más dejar el espacio a disposición de los comerciantes ilegales. Estamos en este minuto instalando rejas, que nos van a permitir mantener el control del acceso”.

De acuerdo a lo que agregó estas rejas se instalarán en la primera cuadra de San Alfonso y se está viendo si se extienden de inmediato hasta la segunda cuadra de la calle y todo Salvador San Fuentes.

Cabe recordar, que en la primera fase de recuperación del barrio Meiggs se instalaron rejas en las calles Garland, Campbell y un tramo de Meiggs.

“Aquí en el papel venía una vía de RED, pero no está funcionando hace años porque esto está cortado. Entonces lo que vamos a hacer es el proyecto que nos presentó Don Adolfo Numi, con la Cámara de Comercio de Meiggs y la Universidad Católica, que es un gran boulevard al aire libre, lo que es denominado la Gran Manzana”, agregó Desbordes.

Respecto al funcionamiento del lugar, el alcalde apuntó que “va a estar cerrado al tránsito vehicular, va a estar abierto a la ciudadanía para que entre a comprar, caminen por dentro y vamos a tener control de acceso y vamos a tener agentes municipales en el interior”.

Por su parte, el delegado presidencial, Gonzalo Durán, apuntó que “hoy tenemos una zona más amplia, tenemos una zona que ha tenido históricamente más complejidades, sin embargo, los comerciantes irregulares ya saben que efectivamente vamos a avanzar y en ese sentido hemos tenido menos resistencia”.