Realizan despliegue con drones en Farellones buscando a joven que se extravió el miércoles realizando senderismo

Personal de la Municipalidad de Lo Barnechea, carabineros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y el Cuerpo de Socorro Andino colaboran en la búsqueda de Daniela Sáez Pérez, una joven de 26 años que cuyo rastro se perdió el miércoles mientras realizaba senderismo en Farellones.

“Como municipio hemos estado apoyando en todo momento la búsqueda de esta joven. Hoy, desde muy temprano instalamos un puesto de mando en la montaña, con una carpa de operaciones, antena Starlink, generadores, drones y el trabajo permanente de nuestra Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres“, informó el alcalde Felipe Alessandri.

La autoridad municipal indicó que van a disponer drones operando durante todo el día y se va a mantener este despliegue las 24 horas y “el tiempo que sea necesario”.

“Además, hemos dispuesto apoyo psicológico para la familia, porque entendemos la angustia que viven y los vamos a acompañar en todo momento”, aseguró.

La última ubicación estimada de la joven fue el sector del cerro Pintor.

No tenía implementos para pasar la noche. Viste calzas negras y un cortavientos celeste. No contaba con linterna ni batería en su teléfono.

Diego Sáez, hermano menor de la joven, explicó en entrevista con Tú Día de Canal 13, que el último mensaje que envió fue a las 14.48, diciendo que iba bajando.

“Creíamos que estaba alrededor de la cumbre del Pintor, tampoco con mucha claridad”, comentó.

Familiares y amigos acudieron para apoyar la búsqueda.

El joven contó que su hermana es aficionada al senderismo y que ya había concretado la subida de unos ocho o nueve cerros de dificultad similar.

“Pero no venía preparada para pasar la noche”, advirtió.

El Cuerpo de Socorro Andino solicitó a deportistas evitar realizar actividades en el lugar en que se desarrollan los trabajos.

“Con motivo de la búsqueda que se está realizando en el sector de La Parva (acceso Plomo, Leonera, Pintor, etc), te recomendamos reagendar tus actividades en la zona para que los cuerpos de búsqueda puedan trabajar tranquilos y sin que se entorpezcan las actividades. Tanto los accesos de altura (Parva) como también acceso del Cepo (opción Tres Puntas) colindan con sectores de búsqueda”, explicaron en un mensaje en sus redes sociales.