SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Realizan excavación en búsqueda de detenido desaparecido en la Escuela de Suboficiales del Ejército

La diligencia busca dar con los restos de Sergio Pérez Molina, detenido el 21 de septiembre de 1974 junto a su esposa, Lumi Videla.

José NavarretePor 
José Navarrete

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, encabezó los trabajos de búsqueda de los restos de Sergio Pérez Molina, detenido por la DINA el 21 de septiembre de 1974, cuando tenía 31 años.

Se trata de una diligencia que se enmarca en el Plan Nacional de Búsqueda.

Este lunes partieron los trabajos que incluyeron el uso de máquinas excavadoras en los terrenos de la Escuela de Suboficiales del Ejército ubicada en Rinconada de Maipú.

Familiares y amigos de la víctima, personal de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, funcionarios del Servicio Médico Legal y el Ministerio de Obras Públicas, además de representantes del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, presenciaron los trabajos.

En septiembre de 2009, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el homicidio calificado de la estudiante de sociología Lumi Videla Moya y el secuestro calificado de su marido, Sergio Pérez Molina, ingeniero de profesión.

Manuel Contreras y Miguel Krassnoff fueron condenados a 15 años por ambos crímenes.

Respecto al caso, el Informe Rettig detalló que “el 21 de septiembre de 1974 fueron detenidos por agentes de la DINA en Santiago los cónyuges Lumi Videla Moya y Sergio Pérez Molina, ambos militantes del MIR. Numerosos testigos dieron cuenta de su permanencia en el recinto de José Domingo Cañas”.

El 3 de noviembre, de ese año, según el informe, Lumi Videla murió en una sesión de tortura a la que era sometida en el recinto. Su cuerpo, fue arrojado al jardín de la Embajada de Italia, en Providencia.

Hasta hoy, en tanto, se desconoce qué ocurrió con su marido.

Más sobre:DD.HH.DD.DD.Sergio Pérez MolinaPaola PlazaEjércitoLumi VidelaPlan Nacional de BúsquedaDINAManuel ContrerasMiguel Krassnoff

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei

Cancillería dona al Museo de la Memoria material de prensa de más de 40 países sobre el golpe de Estado

Caso Bruma: tripulantes del Cobra califican de “inescrupulosas” filtraciones de carpeta de investigación

Los candidaturas al Congreso que fueron aprobadas por el Servel y que enfrentan procesos judiciales

Carabinero saliente frustra robo de vehículo en Cerrillos y hiere a sujeto que lo apuntó con un arma

Sicólogo Giorgio Agostini respira aliviado: Fiscalía comunica decisión de no perseverar en investigación por abuso sexual

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

4.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

5.
Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Servicios

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día

Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas
Chile

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cancillería dona al Museo de la Memoria material de prensa de más de 40 países sobre el golpe de Estado

Caso Bruma: tripulantes del Cobra califican de “inescrupulosas” filtraciones de carpeta de investigación

La importancia del competidor disruptivo en el mercado de las telecomunicaciones
Negocios

La importancia del competidor disruptivo en el mercado de las telecomunicaciones

Presidenta de SQM es optimista de que acuerdo con Codelco se ratifique antes de marzo

Grenergy acuerda venta del 10% de su proyecto estrella, Oasis de Atacama

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes
Tendencias

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia

Todo lo que se sabe sobre el terremoto en Afganistán que dejó cientos de víctimas mortales

El rol de Arturo Vidal, la influencia de Zamorano y el rescate de Aquino: las primeras definiciones de Fernando Ortiz
El Deportivo

El rol de Arturo Vidal, la influencia de Zamorano y el rescate de Aquino: las primeras definiciones de Fernando Ortiz

“Mayores de 55 años”: la ANFP confirma la particular venta de entradas para la Supercopa entre Colo Colo y la U

Repasa los detalles de la presentación de Fernando Ortiz como el nuevo técnico de Colo Colo

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto
Finde

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia
Cultura y entretención

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia

La Ola bajo el juicio de los críticos: las opiniones divididas que ha generado la nueva cinta de Sebastián Lelio

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei
Mundo

Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei

“Hay muerte en cada hogar”: terremoto en Afganistán deja más de 800 fallecidos y pone a prueba al régimen talibán

Maduro denuncia que ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de EE.UU. “apuntan contra Venezuela”

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”