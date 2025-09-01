Realizan excavación en búsqueda de detenido desaparecido en la Escuela de Suboficiales del Ejército

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, encabezó los trabajos de búsqueda de los restos de Sergio Pérez Molina, detenido por la DINA el 21 de septiembre de 1974, cuando tenía 31 años.

Se trata de una diligencia que se enmarca en el Plan Nacional de Búsqueda.

Este lunes partieron los trabajos que incluyeron el uso de máquinas excavadoras en los terrenos de la Escuela de Suboficiales del Ejército ubicada en Rinconada de Maipú.

Familiares y amigos de la víctima, personal de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, funcionarios del Servicio Médico Legal y el Ministerio de Obras Públicas, además de representantes del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, presenciaron los trabajos.

En septiembre de 2009, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el homicidio calificado de la estudiante de sociología Lumi Videla Moya y el secuestro calificado de su marido, Sergio Pérez Molina, ingeniero de profesión.

Manuel Contreras y Miguel Krassnoff fueron condenados a 15 años por ambos crímenes.

Respecto al caso, el Informe Rettig detalló que “el 21 de septiembre de 1974 fueron detenidos por agentes de la DINA en Santiago los cónyuges Lumi Videla Moya y Sergio Pérez Molina, ambos militantes del MIR. Numerosos testigos dieron cuenta de su permanencia en el recinto de José Domingo Cañas”.

El 3 de noviembre, de ese año, según el informe, Lumi Videla murió en una sesión de tortura a la que era sometida en el recinto. Su cuerpo, fue arrojado al jardín de la Embajada de Italia, en Providencia.

Hasta hoy, en tanto, se desconoce qué ocurrió con su marido.