Rechazan ampliar la investigación contra Daniel Jadue por caso Farmacias Populares: fiscalía ingresará acusación

Pasadas las 13.00 horas de este viernes, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago determinó no ampliar la investigación en contra del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Con ello, se abrió el plazo para que la Fiscalía Regional Centro Norte ingrese la acusación.

El fiscal jefe Marcelo Cabrera dio cuenta de la resolución. “El tribunal consideró que ya estaban agotadas las diligencias, cerró con fecha de hoy el plazo de investigación, y nosotros vamos a proceder a presentar la acusación a la brevedad”.

“No cambian en nada las solicitudes de pena, los delitos por los cuales se le imputó y se le acusó al señor Jadue y a otros más, se mantienen en los mismos términos que ya se había presentado en su oportunidad antes de la reapertura de la investigación”, añadió.

Jadue, quien se encuentra bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total, figura como imputado por los delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal en el caso Farmacias Populares.

A causa de estos presuntos delitos, la Fiscalía Regional Centro Norte pidió 18 años de cárcel para Jadue y la prohibición de ejercer cargos públicos por 15 años.