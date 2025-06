Rector interino del INBA entrega detalles de agresión: “Me empiezan a agredir verbalmente y me lanzan botellas con bencina”

Gonzalo Saavedra, el rector interino del Internado Nacional Barros Arana (INBA), en Santiago, se refirió a la agresión de la cual fue víctima durante la mañana de este viernes en el marco de una manifestación en las cercanías del establecimiento señalando que le lanzaron botellas con bencina y piedras.

Según explicó Saavedra “Me encuentro de frente, más o menos como con 30 jóvenes encapuchados, y me empiezan a agredir verbalmente y me lanzan botellas con bencina, molotov, que gracias a Dios, insisto, estaban apagadas, y piedras y botellas, que tampoco me pegó ninguna”.

De acuerdo a lo que detalló, “no hubo ninguna consigna, yo por lo menos no escuché ninguna, entiendo que hay panfletos que se tiraron por acá por el sector de San Pablo”.

Respecto a los autores del ataque el rector del establecimiento educacional señaló que "Estudiantes deben haber, y también, esto es parte de la investigación, lo más probable es que hayan también estudiantes externos o personas externas al colegio".

Respecto a las razones del ataque y si esto tendría relación con el audio filtrado donde se refería a los alumnos TEA, este mencionó que no tendría relación agregando que “Ese episodio ya quedó atrás, ya pedí las disculpas públicas correspondientes, no quise ofender a nadie”.

En la misma línea, según detalló respecto a la manifestación, “Entiendo que hay un petitorio de los estudiantes, que por supuesto yo no lo tengo, y que también hay un grupo de apoderados que seguramente está pidiendo también mi salida, pero eso no lo determino yo, yo tengo jefatura”.

Por otro lado, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció que se querellarán para perseguir penalmente a los responsables de los incidentes que terminaron con un bus quemado.