Registros muestran cómo se combaten los incendios forestales en Ñuble y Biobío con cámaras térmicas

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) se encuentra combatiendo más de 24 incendios , en que sus principales focos se ubican en la región de Ñuble y Biobío.

Los registros, proporcionados por la Central de monitoreo de incendios de Arauco, son grabados desde un avión de coordinación que posee una cámara termal; la que envía in situ las coordenadas para que los recursos aéreos realicen sus descargas.

También para Ñuble y Biobío el Presidente Gabriel Boric ha declarado Estado de Catástrofe, durante las primeras horas de este domingo.