Registros muestran cómo se combaten los incendios forestales en Ñuble y Biobío con cámaras térmicas
Las cámaras termales envían las coordenadas para enviar recursos aéreos focalizados.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) se encuentra combatiendo más de 24 incendios, en que sus principales focos se ubican en la región de Ñuble y Biobío.
Los registros, proporcionados por la Central de monitoreo de incendios de Arauco, son grabados desde un avión de coordinación que posee una cámara termal; la que envía in situ las coordenadas para que los recursos aéreos realicen sus descargas.
También para Ñuble y Biobío el Presidente Gabriel Boric ha declarado Estado de Catástrofe, durante las primeras horas de este domingo.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.