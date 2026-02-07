Reportan incendio forestal en Casablanca: se encuentra contenido
Según la información preliminar, las llamas han afectado 0,4 hectáreas.
Un incendio forestal se registra este sábado en el sector Lo Ovalle, en la comuna de Casablanca, Región de Valparaíso.
El siniestro se encuentra contenido, aunque aún en combate por parte de los equipos de emergencia que trabajan en la zona.
Según informó la Corporación Nacional Forestal (Conaf), las llamas han afectado preliminarmente una superficie de 1,03 hectáreas.
Para el control del fuego se desplegaron cinco brigadas, un técnico, un camión aljibe, además de dos helicópteros y tres aviones cisterna, todos recursos pertenecientes a Conaf.
