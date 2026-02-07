SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Reportan incendio forestal en Casablanca: se encuentra contenido

    Según la información preliminar, las llamas han afectado 0,4 hectáreas.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    Maule, 24 de diciembre 2025 Senapred declara alerta roja para las comunas de Maule por incendios forestales cercanos a lugares habitados Jose Robles/ Aton Chile JOSE ROBLES/ ATON CHILE

    Un incendio forestal se registra este sábado en el sector Lo Ovalle, en la comuna de Casablanca, Región de Valparaíso.

    El siniestro se encuentra contenido, aunque aún en combate por parte de los equipos de emergencia que trabajan en la zona.

    Según informó la Corporación Nacional Forestal (Conaf), las llamas han afectado preliminarmente una superficie de 1,03 hectáreas.

    Para el control del fuego se desplegaron cinco brigadas, un técnico, un camión aljibe, además de dos helicópteros y tres aviones cisterna, todos recursos pertenecientes a Conaf.

